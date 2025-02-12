Для Саманты Беарт важно, чтобы в разработке "духовного наследника" Disco Elysium принимал участие создатель вселенной Роберт Курвиц.

Актриса озвучки Саманта Беарт, известная по роли Карлах в Baldur's Gate 3, получила приглашение поучаствовать в одном из "духовных наследников" Disco Elysium, на что дала категорический отказ.

Своё решение Беарт объяснила так: если в разработке наследника Disco Elysium не принимает участие создатель оригинальной игры Роберт Курвиц, то студии не стоит тратить время актрисы:

"Следующей студии, которая попытается это сделать: если ваш "духовный наследник" Disco Elysium не будет включать создателя Роберта Курвица, то сэкономьте нам обоим немного времени и не звоните мне с этим предложением".

Напомним, что студия ZA/UM, которой сейчас принадлежат права на Disco Elysium, со скандалом уволила Курвица через несколько лет после релиза игры.

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Сейчас разработчик скооперировался с художником Александром Ростовым и сценаристкой Хелен Хиндпер, вместе они основали студию Red Info, которая сейчас работает над неанонсированной игрой.

Ранее мы рассказывали, что один из ведущий сценаристов Disco Elysium был вынужден запустить сбор средств, чтобы пережить зиму. Бывший работодатель через суд запретил разработчику работать над играми.

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