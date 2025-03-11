В работе используется несколько нейросетей, в том числе ChatGPT для осмысленных ответов героини.

Sony экспериментирует с искусственным интеллектом. В сеть утекло видео с прототипом ИИ-версии Элой из Horizon Forbidden West, в котором она ведёт полноценный разговор с игроком.

Ролик был опубликован на YouTube, но вскоре удалён из-за жалобы по авторским правам. В нём директор по разработке ПО Sony Шарвин Рагхубардажал демонстрирует, как ИИ-Элой реагирует на голосовые команды, синтезирует речь и анимирует лицо в реальном времени.

Sony использует для этой технологии OpenAI Whisper для преобразования речи в текст, GPT-4 и Llama 3 для диалогов, а генерация голоса осуществляется через собственную систему Emotional Voice Synthesis (EVS). За мимику персонажа отвечает технология Mockingbird.

ИИ-Элой запускали на ПК, но Sony также тестировала эту систему на PS5 с "минимальной нагрузкой". Впервые прототип представили год назад, а в ноябре 2024 года показали улучшенную версию на закрытом мероприятии Sony в Токио. "Это лишь намёк на возможное будущее," - говорит Рагхубардажал.

ИИ-персонажи в играх уже давно в центре внимания. Nvidia развивает свой проект Ace, позволяющий разговаривать с NPC в реальном времени, а создатель The Sims Уилл Райт делает игру, в которой нейросети экранизируют рассказы и воспоминания игроков.

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