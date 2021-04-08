Шутер о войне в Ираке снова подвергся критике.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), крупнейшая в США мусульманская правозащитная организация, обратилась к компаниям Microsoft, Sony и Valve с просьбой не публиковать в своих цифровых магазинах предстоящий шутер Six Days in Falluja.

По мнению организации, игра является "симулятором убийства арабов", прославляет насилие, унесшее жизни более 800 мирных жителей, а также оправдывает вторжение в Ирак.

Об этом CAIR заявила на своем сайте.

"Игровая индустрия должна прекратить дегуманизировать мусульман. Видеоигры, такие как Six Days in Fallujah, служат только для прославления насилия, унесшего жизни сотен мирных жителей Ирака, оправдания войны в Ираке и усиления антимусульманских настроений в то время, когда антимусульманский фанатизм продолжает угрожать жизням людей", – заявил представитель CAIR Хузайфа Шахбаз.

На данный момент Microsoft, Sony и Valve никак не отреагировали на обращение.

Трейлер Six Days in Fallujah

Подробней про Six Days in Fallujah

Изначально шутер Six Days in Fallujah был анонсирован еще в 2009 году. Проект должен был рассказывать о второй битве за Фаллуджу, которая произошла в ноябре 2004 года в Ираке. При создании игры разработчики тесно сотрудничали с американскими морскими пехотинцами, которые принимали участие в том сражении. Но вскоре после анонса пресса и активисты начали критиковать авторов за избранную тему. В результате издатель Konami принял решение заморозить проект.

В начале 2021 года работа над шутером Six Days in Fallujah возобновилась. И хоть у игры сменились издатели и разработчики, сюжет остался прежним. Новые авторы из студии Highwire Games были убеждены: "если телевидение и фильмы могут показывать войну в Ираке, то это должны делать и видеоигры".

О битве за Фаллуджу

Вторая битва за иракский город Эль-Фаллуджа состоялась в ноябре 2004 года. Она считается вторым самым кровопролитным сражением за всю Иракскую войну для американских войск. Впоследствии мировая общественность критиковала США за применение в ходе этой операции бомб с белым фосфором.

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Автор: Сергей Коршунов