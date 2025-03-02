Это будет полностью новая серия, говорит один из разработчиков.

В прошлом году Activision представила новую студию Elsewhere Entertainment, заявив, что она займётся созданием "игры, определяющей жанр". Долгое время никаких новостей не было, но теперь появились первые подробности о проекте.

Разработчик из Elsewhere Entertainment Лукаш Низик написал у себя на LinkedIn, что игра будет открытым миром с упором на сюжет и мультиплеер, а главное - создаётся на совершенно новом игровом движке.

Стоит отметить, что Activision десятилетиями использовала IW Engine, который лежит в основе всех частей Call of Duty. Но Elsewhere Entertainment отказывается от него в пользу нового технологического решения, что делает этот проект довольно амбициозным.

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Пока остаётся только гадать, что за жанр выбрали разработчики. Будет ли это шутер в духе Call of Duty, экшен-RPG или что-то совершенно новое? Узнаем позже, когда Activision официально представит игру.

Ранее мы рассказывали, что создатели последних Wolfenstein и Indiana Jones and The Great Circle из Machine Games объявили, что ищут много разработчиков, чтобы делать "очень крутые вещи".

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