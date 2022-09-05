Это первая за 15 лет работа датского режиссера Николаса Виндинга Рефна на его родине.

Netflix выпустил первый трейлер криминального сериала "Ковбой из Копенгагена" (Copenhagen Cowboy) от режиссера Николаса Виндинга Рефна ("Неоновый демон", "Драйв", "Бронсон", трилогия "Дилер").

Премьера сериала состоится в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля чуть позже на этой неделе, а точная дата релиза сериала для широкой аудитории на данный момент неизвестна. Предварительно сообщается, что это произойдет до конца 2022 года.

Сериал "Ковбой из Копенгагена" расскажет о молодой девушке по имени Миу, которая пытается выжить в преступном мире Копенгагена. Вырвавшись из рабства, она отправляется на поиски справедливости и мести, и в итоге встречает своего заклятого врага Ракель. Вместе они пройдут через свое прошлое, чтобы сформировать свое будущее.

"Ковбой из Копенгагена" станет первой работой Николаса Виндинга Рефна на его родине в Дании за 15 лет, сообщает Deadline.

При этом сам режиссер намекнул, что на этом сериале его сотрудничество с Netflix не закончится.

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