Netflix выпустил первый трейлер криминального сериала "Ковбой из Копенгагена" (Copenhagen Cowboy) от режиссера Николаса Виндинга Рефна ("Неоновый демон", "Драйв", "Бронсон", трилогия "Дилер").
Премьера сериала состоится в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля чуть позже на этой неделе, а точная дата релиза сериала для широкой аудитории на данный момент неизвестна. Предварительно сообщается, что это произойдет до конца 2022 года.
Сериал "Ковбой из Копенгагена" расскажет о молодой девушке по имени Миу, которая пытается выжить в преступном мире Копенгагена. Вырвавшись из рабства, она отправляется на поиски справедливости и мести, и в итоге встречает своего заклятого врага Ракель. Вместе они пройдут через свое прошлое, чтобы сформировать свое будущее.
"Ковбой из Копенгагена" станет первой работой Николаса Виндинга Рефна на его родине в Дании за 15 лет, сообщает Deadline.
При этом сам режиссер намекнул, что на этом сериале его сотрудничество с Netflix не закончится.