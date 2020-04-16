Sony будет продавать PlayStation 5 ограниченным тиражом и снизит цену на PS4 – СМИ

Производство консоли PS5 стартует в июне.

До конца марта 2021 года компания Sony произведет 5-6 миллионов консолей PlayStation 5. Это меньше, чем стартовый тираж PS4, который составил 7,5 миллиона устройств.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

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Как отмечает издание, пандемия COVID-19 повлияла на планы по продвижению PlayStation 5. Из-за этого недавний анонс геймпада DualSense осуществлялся второпях. Sony представила новый контроллер для PS5 в своем блоге, чтобы избежать возможных утечек информации. Однако коронавирус не повлиял на планы по выпуску консоли нового поколения. Таким образом PlayStation 5 должна выйти в конце этого года во всех ключевых регионах, а ее производство начнется в июне.

Некоторые разработчики считают, что стартовая стоимость PS5 составит 499-549 долларов. Это связано с высоким спросом на дорогие комплектующие. Однако компания еще не приняла окончательного решения относительно цены. Вероятно, Sony решится продавать PS5 себе в убыток, компенсируя потерю прибыли такими сервисами, как PS Plus и PS Now, а также продажами PS4 и PS4 Pro. На обе консоли текущего поколения будет снижена цена.