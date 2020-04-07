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Sony официально представила геймпад для PlayStation 5

23:45, 07 апреля 2020
Игры
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Геймпад для PS5 под названием DualSense / blog.us.playstation.com

Новый геймпад был представлен в официальном блоге PlayStation.

По форме DualSense похож на DualShock 4, однако имеет несколько отличий. Корпус выполнен в белом цвете с черными вставками. На передней панели геймпада появилась кнопка Create. Как отметили в Sony, она будет отвечать за инновационный способ создания игрового контента. О самом способе компания расскажет позже. Кнопки Options и Share остались на своих местах. А вот с тыльной стороны геймпада пропала световая панель. В DualSense будет использоваться улучшенная система вибрации, а кнопки L2 и R2 получат динамическое сопротивления для улучшенной тактильной отдачи.

DualSense / blog.us.playstation.com

Еще одно нововведение – в DualSense будут встроены микрофоны, которые позволят использовать голосовую связь в играх без гарнитуры.

DualSense можно будет заряжать от консоли с помощью USB Type-C.

Официальный дизайн геймпада для PS5 / blog.us.playstation.com

Кроме того, компания Sony развеяла сомнения относительно переноса релиза и подтвердила, что консоль PlayStation 5 выйдет осенью этого года.

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Теги: #PlayStation