Sony официально представила геймпад для PlayStation 5

Новый контроллер получил название DualSense.

Компания Sony официально представила новый геймпад для PlayStation 5. Контроллер получил название DualSense.

Новый геймпад был представлен в официальном блоге PlayStation.

По форме DualSense похож на DualShock 4, однако имеет несколько отличий. Корпус выполнен в белом цвете с черными вставками. На передней панели геймпада появилась кнопка Create. Как отметили в Sony, она будет отвечать за инновационный способ создания игрового контента. О самом способе компания расскажет позже. Кнопки Options и Share остались на своих местах. А вот с тыльной стороны геймпада пропала световая панель. В DualSense будет использоваться улучшенная система вибрации, а кнопки L2 и R2 получат динамическое сопротивления для улучшенной тактильной отдачи.

Еще одно нововведение – в DualSense будут встроены микрофоны, которые позволят использовать голосовую связь в играх без гарнитуры.

DualSense можно будет заряжать от консоли с помощью USB Type-C.

Кроме того, компания Sony развеяла сомнения относительно переноса релиза и подтвердила, что консоль PlayStation 5 выйдет осенью этого года.