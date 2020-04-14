Бывший эксклюзив PlayStation выйдет в Steam этим летом

Релиз приключенческой игры Journey состоится в Steam 11 июня.

Бывший эксклюзив PlayStation – атмосферная приключенческая игра Journey выйдет в магазине цифровой дистрибуции Steam 11 июня.

Об этом издательство Annapurna Interactive объявило на своей официальной странице в Twitter.

Трейлер Journey

Что такое Journey

Journey – это приключенческая игра, созданная студией Thatgamecompany. Игрок в роли таинственного героя в необычной одежде должен пройти через пустыню к далекой горе. В игре нет карт и подсказок. Во время путешествия игрок может встретить другого пользователя из сети, но не может с ним пообщаться. В процессе игры пользователь может найти в пустыне куски ткани, магические предметы и руны, которые будут давать определенные способности, к примеру, возможность летать. Весь сюжет Journey подается без слов, а по ходу прохождения, игрок сможет найти различные предметы и следы существования цивилизации, которые помогут понять историю этого мира.

Игра вышла в 2012 году на PlayStation 3 и получила восторженные отзывы критиков и геймеров, а ее саундтрек был номинирован на премию "Грэмми". В 2015 году Journey перевыпустили для PS4, а в прошлом году игра вышла на iOS и ПК – в Epic Games Store.

В магазине цифровой дистрибуции Steam уже появилась страница игры.