Игру Animal Crossing: New Horizons запретили к продаже в китайском онлайн-магазине

В игре пользователи призывали освободить Гонконг.

Симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons запретили к продаже в одном из крупнейших онлайн-магазинов Китая – Taobao.

Об этом на своей станице в Twitter сообщил аналитик Даниэль Ахмад.

Официального релиза игры Animal Crossing: New Horizons в Китае еще не было. Однако пользователи могли покупать европейскую или американскую версию симулятора на интернет-площадке Taobao. В конце марта в игре появились острова, на которых китайские пользователи призывали освободить Гонконг. Вскоре после этого, онлайн-магазин Taobao приостановил продажи New Horizons, сославшись на постановление китайских регуляторов от 2017 года о запрете магазинам продавать импортные копии игр.

Как отмечает Даниэль Ахмад, китайские игроки все еще могут приобрести копию Animal Crossing: New Horizons. Для этого им нужно сменить свой регион в магазине Nintendo eShop.

Трейлер Animal Crossing: New Horizons

Что такое Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons – это пятая часть симулятора жизни от компании Nintendo. В игре пользователь отправляется на необитаемый остров. Здесь он получает возможность собирать ресурсы, строить и обустраивать свой дом. Игрок может приглашать на остров жителей-животных, а также посещать острова других игроков в онлайн-режиме. Игра вышла 20 марта 2020 года на гибридную консоль Nintendo Switch. Только в Японии меньше чем за месяц было куплено более 3 миллионов физических копий Animal Crossing: New Horizons, без учета онлайн-продаж.