Появился новый трейлер Resident Evil 3 Remake, посвященный Джилл Валентайн (видео)

Джилл появится в мультиплеере Resident Evil Resistance.

В сети появился свежий трейлер Resident Evil 3 Remake, посвященный главной героине игры Джилл Валентайн.

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В ролике можно увидеть множество новых кадров, поэтому если боитесь спойлеров, его лучше пропустить.

Также стало известно, что Джилл появится в одном из обновлений ассиметричной мультиплеерной игры Resident Evil Resistance, которая будет включена в RE3.

Ранее Capcom выпустила ролик "Raccoon City Incident Report", в котором кратко рассказывается о всех событиях, предшествующих Resident Evil 3. В видео пересказан сюжет предыдущих игр серии: Resident Evil 0, Resident Evil и Resident Evil 2.

Напомним, Capcom Europe предупредила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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