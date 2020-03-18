Авторы ремейка Resident Evil 3 в пятиминутном трейлере рассказали об инциденте в Раккун-Сити (видео)

В ролике пересказан сюжет предыдущих игр серии.

Capcom выпустила ролик "Raccoon City Incident Report", в котором кратко рассказывается о всех событиях, предшествующих Resident Evil 3.

Читайте такжеДемоверсия ремейка Resident Evil 3 выйдет 19 марта

В ролике пересказан сюжет предыдущих игр серии: Resident Evil 0, Resident Evil и Resident Evil 2, поэтому берегитесь спойлеров.

Действие Resident Evil 3 разворачивается за сутки до сюжета Resident Evil 2, а также спустя два дня после. По сюжету член спецподразделения "S.T.A.R.S." Джилл Валентайн пытается выбраться из охваченного эпидемией неизвестного вируса Раккун-Сити.

Релиз Resident Evil 3 на PC, Xbox One и PS4 запланирован на 3 апреля. А уже завтра, 19 марта, пользователям станет доступна демоверсия игры.

Напомним, в сети появилось новое видео, в котором продемонстрировано 26 минут нового геймплея ремейка Resident Evil 3.

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