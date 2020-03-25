Из-за коронавируса молодая пара сыграла свадьбу в игре Animal Crossing: New Horizons

Настоящую церемонию пришлось отменить, и тогда жених устроил невесте сюрприз.

Из-за пандемии коронавируса молодая пара провела свадьбу в игре Animal Crossing: New Horizons.

Об этом на форуме Reddit сообщила сама невеста – Шармин Аша.

В интервью порталу Insider девушка поделилась подробностями. У них с женихом Назмулом Ахмедом была запланирована настоящая свадебная церемония на 12 апреля. Но из-за коронавируса пришлось ее отменить.

Тогда ее жених Назмул украсил цветами и сердечками свой остров в симуляторе жизни Animal Crossing: New Horizons, и пригласил туда невесту под предлогом совместной игры. Там уже ждали друзья пары, которые и помогли провести свадебную церемонию.

Кроме того, из-за пандемии Шармин Аша не смогла попасть на свой выпускной из медицинской школы. Его она тоже отметила в Animal Crossing: New Horizons.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса японские школьники провели выпускной в Minecraft. Дети создали в игре актовый зал школы и вместе зашли на один сервер. А виртуальный директор торжественно раздал им аттестаты под музыкальное сопровождение.