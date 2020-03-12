На E3 2020 должны были анонсировать игры про Бэтмена и Гарри Поттера - СМИ
На выставке E3 2020, которая была отменена из-за эпидемии коронавируса, игровое подразделение Warner Bros. Interactive Entertainment планировало представить новые игры про Бэтмена и Гарри Поттера.
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Об этом сообщил журналист издания Kotaku Джейсон Шрайер.
Анонимные источники сообщили ему, что WB Games собиралась провести пресс-конференцию, на которой бы представила игру, которая станет перезапуском Batman: Arkham, а также игру о Гарри Поттере, информация о которой утекла в сеть в 2018 году.
Пока неизвестно, проведет ли Warner Bros. свое собственное мероприятие или сделает что-то новое.
Напомним, главная игровая выставка - E3 2020, которая должна была пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе, была отменена из-за эпидемии коронавируса.
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