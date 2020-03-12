На E3 2020 должны были анонсировать игры про Бэтмена и Гарри Поттера - СМИ

WB Games собиралась провести свою собственную пресс-конференцию на E3.

На выставке E3 2020, которая была отменена из-за эпидемии коронавируса, игровое подразделение Warner Bros. Interactive Entertainment планировало представить новые игры про Бэтмена и Гарри Поттера.

Читайте такжеАвторы Batman: Arkham Origins намекнули на новую игру про Бэтмена

Об этом сообщил журналист издания Kotaku Джейсон Шрайер.

Анонимные источники сообщили ему, что WB Games собиралась провести пресс-конференцию, на которой бы представила игру, которая станет перезапуском Batman: Arkham, а также игру о Гарри Поттере, информация о которой утекла в сеть в 2018 году.

Пока неизвестно, проведет ли Warner Bros. свое собственное мероприятие или сделает что-то новое.

Напомним, главная игровая выставка - E3 2020, которая должна была пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе, была отменена из-за эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.