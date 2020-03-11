Норман Ридус ведет переговоры об участии в следующем проекте Хидео Кодзимы

Ридус сыграл в Death Stranding главного героя Сэма Бриджеса.

Актер Норман Ридус, который сыграл Сэма Бриджеса в игре Хидео Кодзимы Death Stranding, рассказал, что ведет переговоры об участии в следующем проекте геймдизайнера.

Читайте такжеControl и Death Stranding лидируют по числу номинаций на премию BAFTA Games Awards 2020

Об этом Ридус рассказал в интервью WIRED, отвечая на популярные поисковые запросы о себе.

Актер также рассказал, что перед знакомством с Кодзимой ему позвонил режиссер Гильермо дель Торо и посоветовал сразу соглашаться на работу. Впервые Ридус и Кодзима встретились на выставке Comic-Con в Сан-Диего, где геймдизайнер показал, над чем работает.

"Я был поражен. Я имею в виду, что этот парень - супер гений", - отметил актер.

Ридус добавил, что изначально должен был принять участие в игре Silent Hills, которая была отменена. Сейчас актер ведет переговоры с Хидео Кодзимой и Kojima Productions о работе над следующим проектом.

Напомним, геймдизайнер Хидео Кодзима получит наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр BAFTA Academy Fellowship Award.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.