Игровую выставку E3 2020 отменили официально

Организаторы пообещали провести онлайн-мероприятие.

Главная игровая выставка – E3 2020, которая должна была пройти с 9 по 11 июня отменена из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщили организаторы выставки, компания ESA.

«Мы разочарованы, что не смогли провести в этом году мероприятие, но мы также уверены, что это правильное решение в рамках текущей обстановки», - отметили в ESA.

Организаторы пообещали вернуть участникам E3 2020 все деньги, а также попытаться провести в июне онлайн-мероприятие, где издатели и разработчики смогут провести запланированные для E3 презентации.

Кроме того, в ESA отметили, что в 2021 году выставка состоится.

Напомним, E3 – это самая значимая игровая выставка, на которой на протяжении 25 лет большинство разработчиков делали анонсы своих игр. Ранее от участия в E3 отказался организатор The Game Awards Джефф Кейли. Также компания Sony заявила, что пропустит выставку.

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