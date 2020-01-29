GTA 5 и Red Dead Redemption 2 разошлись тиражом в 150 миллионов копий

Данные о продажах подтвердил издатель Take‑Two Interactive.

Издатель Take-Two Interactive опубликовал данные о продажах и главных достижениях игр студии Rockstar Games. Согласно отчету, совместные продажи GTA 5 и Red Dead Redemption 2 составили 150 миллионов копий.

Кроме того, за последние четыре года самой продаваемой игрой в США стала Red Dead Redemption 2. В свою очередь Grand Theft Auto 5 в США оказалась самой продаваемой игрой десятилетия.

Также многопользовательские версии игр – GTA Online и Red Dead Online установили новые рекорды по числу игроков в декабре прошлого года, после релиза крупных обновлений Diamond Casino Heist для GTA Online и дополнение Moonshiners для Red Dead Online.

Чтобы отметить свои достижения разработчики раздадут пользователям подарки. Игроки в GTA Online с 30 января по 5 февраля получат по 2 миллиона долларов игровой валюты, и еще один миллион пользователи получат с 6 по 12 февраля.

В Red Dead Online — игрокам подарят два набора предметов с дополнительным боезапасом и оружием. Первый можно будет получить до 3 февраля, а второй — с 4 по 10 февраля.

Напомним, ранее данные о продажах публиковались аналитиками из NPD Group и только сейчас Take-Two Interactive подтвердила статистику.