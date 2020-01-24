В Steam началась распродажа в честь китайского Нового года
11:03, 24 января 2020Игры
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Акция продлится до 27 января. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Кадр из игры Red Dead Redemption 2 / store.steampowered.com
В магазине цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр под названием «Лунный новый год». Акция, приуроченная к празднованию китайского Нового года, продлится до 27 января. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Dark Souls 3 – 225 грн (скидка 75%)
- The Witcher 3: Wild Hunt – 161 грн (скидка 70%)
- Resident Evil 2 Remake – 494 грн (скидка 67%)
- Hellblade: Senua's Sacrifice – 128 грн (скидка 66%)
- Assassin's Creed Odyssey – 338 грн (скидка 60%)
- Plague Inc: Evolved – 91 грн (скидка 60%)
- Street Fighter V – 179 грн (скидка 60%)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 168 грн (скидка 60%)
- Life is Strange 2 Complete Season – 301 грн (скидка 51%)
- Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition – 264 грн (скидка 50%)
- Payday 2 – 84 грн (скидка 50%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 1439 грн (скидка 20%)
- Red Dead Redemption 2 – 719 грн (скидка 20%)
Напомним, распродажа также началась в онлайн-магазине GOG, где игроки в течение недели могут приобрести серию игр «Ведьмак» со скидками до 85%. Кроме того, сразу две акции проходят сейчас в PS Store – «Игры до 650 грн» и «Только цифровые версии».
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