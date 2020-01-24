В Steam началась распродажа в честь китайского Нового года

Акция продлится до 27 января. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

В магазине цифровой дистрибуции Steam началась распродажа игр под названием «Лунный новый год». Акция, приуроченная к празднованию китайского Нового года, продлится до 27 января. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Dark Souls 3 – 225 грн (скидка 75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 161 грн (скидка 70%)

Resident Evil 2 Remake – 494 грн (скидка 67%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 128 грн (скидка 66%)

Assassin's Creed Odyssey – 338 грн (скидка 60%)

Plague Inc: Evolved – 91 грн (скидка 60%)

Street Fighter V – 179 грн (скидка 60%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 168 грн (скидка 60%)

Life is Strange 2 Complete Season – 301 грн (скидка 51%)

Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition – 264 грн (скидка 50%)

Payday 2 – 84 грн (скидка 50%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1439 грн (скидка 20%)

Red Dead Redemption 2 – 719 грн (скидка 20%)

Напомним, распродажа также началась в онлайн-магазине GOG, где игроки в течение недели могут приобрести серию игр «Ведьмак» со скидками до 85%. Кроме того, сразу две акции проходят сейчас в PS Store – «Игры до 650 грн» и «Только цифровые версии».