В Epic Game Store бесплатно раздают игру Hello Neighbor

Игру про подозрительного соседа нужно успеть получить бесплатно сегодня до 18:00.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store подходит к концу новогодняя акция, в рамках которой пользователям бесплатно раздают игры. Сегодня до 18:00 можно получить последнюю бесплатную игру — Hello Neighbor.

О чем Hello Neighbour

Hello Neighbour — это игра в жанре стелс-хоррор, в которой геймерам предстоит прокрасться в дом подозрительного соседа, чтобы выяснить, что он скрывает в подвале. Разработчики обещают, что игроки столкнуться с опасным искусственным интеллектом, который учится на своих ошибках.

Трейлер Hello Neighbor

Напомним, до Нового года в магазине Epic Games Store ежедневно раздавали по одной бесплатной игре. За весь срок действия акции разработчики подарили 12 игр.