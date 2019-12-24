Создатели God of War дарят игрокам праздничные наборы

В подарочные наборы от студии Santa Monica вошли пять предметов.

Студия Santa Monica устроила акцию, в рамках которой дарит игрокам внутриигровые предметы для своего экшена God of War. Акция продлится до 6 января 2020 года.

Ранее эти предметы получали только пользователи, которые оформляли предзаказ. Теперь же их могут получить все владельцы игры. В подарочный набор вошли пять предметов: щит Деккеншильдр, кулачный щит горна, щит стража Изгнанника, сияющий эльфийский щит души и доспехи обета Смерти для Кратоса и Атрея.

О чем God of War

God of War – это продолжение серии экшн-игр о спартанце Кратосе, который ведет борьбу с богами. Игра вышла в 2018 году и стала своеобразным перезапуском франшизы, поменяв сеттинг с греческого на скандинавский. В прошлом году God of War был признан «Игрой года».

Трейлер God of War

Напомним, сейчас в PS Store идет распродажа, в рамках которой God of War получила скидку в 9%. Подробнее о новогодней распродаже в PS Store читайте в нашем материале.