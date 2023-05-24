Установленное на самолетах ПО перестало обновляться после ухода из России французского производителя Thales.

Российские авиакомпании столкнулись с проблемами в работе программного обеспечения на самолетах Sukhoi Superjet 100. Сообщается об отказах в работе и неполноте информации во встроенной навигационной базе самолетов.

Как собщает "Коммерсант", согласно протоколу совещания в Росавиации, проблемы начались после замены базы на отечественный аналог. Установленное на самолетах ПО перестало обновляться после ухода из России французского производителя Thales.

В связи с этим корпорация "Иркут" одобрила применение на лайнерах SSJ-100 баз данных компании "Авиа-брифинг" из Санкт-Петербурга. Пилоты трех авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ-100, подтвердили информацию о том, что система выдает ошибку.

Видео дня

По их словам, все неточности приходится нивелировать в ручном режиме, но это не влияет критически на безопасность полетов. "На картах могут пропадать точки, их приходится переписывать вручную. Работа дополняется показаниями с электронных карт на планшетах, которые удобнее, чем дисплей в самолете, и позволяют выбирать рулежную дорожку, а также парковочное место", - отметил один из пилотов.

Что происходит с авиацией агрессора

15 мая 2023 года стало известно о том, что российским авиакомпаниям запретили письменно фиксировать неисправности самолетов. Старшие бортпроводники должны вносить данные о технических проблемах в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна.

16 мая 2023 года сообщалось о том, что в России возник дефицит самолетов для обучения пилотов гражданской авиации.

17 мая 2023 года сообщалось о том, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российские авиакомпании совершили две тысячи рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек.

Вас также могут заинтересовать новости: