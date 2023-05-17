Эксперты считают, что ситуация с поддержанием лётной годности западных самолётов в России будет усугубляться и грозит дефицитом флота.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российские авиакомпании совершили две тысячи рейсов на самолетах с деталями и компонентами, срок годности которых истек.

Как заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин, внеплановые проверки зафиксировали в компаниях, использующих западные самолёты, "дефицит комплектующих изделий", сообщает "Коммерсант".

По его словам, детали либо невозможно завезти на территорию агрессора, либо их стоимость и сроки доставки существенно увеличивается.

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В то же время в "Аэрофлоте" и других крупных российских авиакомпаниях отрицают использование запчастей с истекшим сроком годности и заявляют, что они могут припарковать самолеты в ожидании поставок комплектующих.

При этом эксперты считают, что ситуация с поддержанием лётной годности западных самолётов в России будет усугубляться и грозит дефицитом флота.

Крах российской авиации

15 мая 2023 года стало известно о том, что российским авиакомпаниям запретили письменно фиксировать неисправности самолетов. "Аэрофлот" выпустил внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических проблемах в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна.

15 мая в The New York Times вышел материал о том, что несмотря на санкции, в Россию были отправлены детали самолетов Boeing, Airbus и других компаний на миллионы долларов. Запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов были отправлены российским авиакомпаниям, находящимся под явными санкциями администрации Байдена, в том числе авиакомпаниям "Россия", "Аэрофлот", "Урал", Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation, "Победа".

16 мая 2023 года сообщалось о том, что в России возник дефицит самолетов для обучения пилотов гражданской авиации. Из-за этого пилоты гражданской авиации выпускаются "с огромной задержкой", если ситуация не изменится, то в России "будет некому летать" на магистральных воздушных судах.

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