Компании предварительно должны заключать договора с Минцифры относительно подключения к «Дія».

Министерство цифровой трансформации контролирует все компании, которые подключает к системе «Дія», и изучает вид экономической деятельности при определении их уровня доступа к электронным документам.

Об этом в интервью УНИАН рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

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«Отдельно отмечу, что мы контролируем всех, кого подключаем, и смотрим на вид экономической деятельности компании при определении ее уровня доступа к электронным документам. Например, в супермаркете копия вашего документа точно не нужна, им достаточно узнать вас по фото, а также взглянуть на подтверждающий документ, что вам уже исполнилось 18 лет», - сказал он.

Баник также отметил, что для контроля важно, что компании предварительно должны заключать договора с Минцифры.

«Хотел бы отметить, что не будет такого, чтобы любая компания, например, торговая сеть, банк или страховая компания, просто сканировали документы в «Дія» и видели всю информацию. Прежде, чем они смогут это сделать, мы, Минцифры, подписываем с ними соответствующие документы, то есть мы подписываем документы с вендорами, имеющими право сканировать QR-код документа и извлекать из него какую-то информацию», - сообщил Баник.

По его словам, Минцифры сделало для таких компаний максимально простую процедуру подключения.

«Мы сделали все максимально удобно для них, и теперь надо потратить один-два дня с их стороны и 40 минут - с нашей, чтобы подключиться после оформления документов», - сказал Баник.

Также он отметил, что при подключении вендора Минцифры оценивает, насколько такой вендор может быть рисковым.

Кроме этого, Баник рассказал, что к концу к концу 2020 года Минцифры подключило более 100 компаний.

«Цель на 2021 - это тысяча таких компаний», - сказал он.

Что этому предшествовало

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Автор: Павел Степанец