Уже длительное время внимание всего мира приковано к ситуации, сложившейся вокруг работы Запорожской АЭС. Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция находится под фактическим контролем российских военных, которые неоднократно допускали критические нарушения правил безопасности, в том числе обстрелы объектов, расположенных на ее территории, умышленно создавая таким образом угрозу ядерной катастрофы.

Но несмотря на чрезвычайно опасные условия, ЗАЭС не превратилась в оружие в руках неадекватного императора в первую очередь благодаря преданным работникам станции. Однако известно, что в отношении работников ЗАЭС российскими военными осуществляются фильтрационные мероприятия и морально-психологическое давление: получение российских паспортов и заключение трудовых договоров с "Росатомом". В таком случае вполне справедлив вопрос о том, будут ли работники ЗАЭС нести ответственность, в том числе уголовную, за пособничество государству-агрессору?

ЗАЭС не превратилась в оружие в руках неадекватного императора в первую очередь благодаря преданным работникам станции Видео дня

Ответ на него охватывает юридическую и моральную составляющие и может показаться довольно неоднозначным. Ведь с одной стороны люди, которые предали родину, должны и будут наказаны, а с другой – люди, которые ради сохранения жизней пошли на вынужденный шаг и не имели другого выбора, должны быть защищены от необоснованного уголовного преследования.

Сверхвысокий запрос от украинского общества на наказание коллаборантов, пособников или предателей является ожидаемым. Однако такой запрос не должен быть безусловным разрешением для украинских правоохранителей на охоту на всех без исключения жителей временно оккупированных территорий.

Одним из важнейших аспектов, который следует учитывать при решении вопроса о том, будет ли отвечать человек за сотрудничество с российскими оккупантами как пособник – это характер его действий: добровольный или принудительный.

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с положением статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины, которая в первом же предложении указывает на обязательный субъективный элемент такого преступления – умысел. Очевидно, когда у твоего виска дуло автомата, вопрос об умысле не встает. В таких условиях не нужно быть профессиональным юристом, чтобы понять, что действия лица совершены под физическим и психологическим принуждением, а потому уголовная ответственность по статье 111-2 не наступает.

Итак, главное правило: если работник ЗАЭС поставил свою подпись на юридически ничтожном документе и при этом он действовал под физическим и психическим принуждением, то привлечение такого лица к ответственности за пособничество государству-агрессору является крайне сомнительным.

К тому же Уголовный кодекс Украины четко устанавливает, что действия или бездействие лица, причинившего вред охраняемым законом интересам государства или интересам других граждан или юридических лиц, совершенные под влиянием физического или психического принуждения, для предотвращения опасности, если такую опасность невозможно было устранить другим образом, не является уголовным правонарушением. И в таком случае привлечение к уголовной ответственности исключается (статьи 39 и 40 Уголовного кодекса Украины).

Также следует учитывать юридические последствия заключения работниками ЗАЭС трудового договора с российской корпорацией "Росатом" – такие документы являются юридически ничтожными. Ведь, опять же, заключенные под принуждением и вполне вероятно, в связи с положениями российского законодательства, которое на территории Украины не действует. Поэтому трудовые контракты не будут порождать никаких юридических последствий.

Что касается получения российских паспортов, то в этом случае следует тщательно анализировать обстоятельства получения, и если имело место принуждение (физическое или психологическое) со стороны оккупационных властей или российских военных, то в таком случае привлечение работников к уголовной ответственности маловероятно.

Вторая важная составляющая этой ситуации - моральная. Общее правило жизни людей на временно оккупированной территории, которого следовало бы соблюдать каждому украинцу: факт проживания на временно оккупированной территории совсем не означает, что человек автоматически является пособником государству-агрессору, коллаборационистом или предателем.

Очевидно, у работника ЗАЭС, так же как и у жителя любого населенного пункта, который сейчас находится под временной оккупацией, выбор не слишком велик: подчиниться и таким образом сохранить жизнь себе и своим близким (а в контексте безопасной работы ЗАЭС – жизнь миллионам других людей), или быть убитым на пороге собственного дома только за то, что ты украинец и не собираешься поддерживать террористов.

У работника ЗАЭС, так же как и у жителя любого населенного пункта, который сейчас находится под временной оккупацией, выбор не слишком большой

Оправданным ли является фактическое проставление собственной подписи на юридически ничтожном документе и сохранение в такой способ безопасного функционирования ЗАЭС, а заодно своей жизни и жизни миллионов других людей, с возможным риском будущего уголовного преследования (учитывая сомнительные перспективы даже его инициирования)?

Полагаю, более рациональным представляется ответ при котором удастся обеспечить безопасную работу станции и уберечь человеческие жизни.

Российские медиа свойственно им манипулируют и приводят утверждение о том, что все, кто сейчас находятся на временно оккупированной территории, после возможной деоккупации будут брошены за решетку как коллаборанты или пособники агрессору. Однако следует понимать, что такие манипуляции являются уже давно известным инструментом запугивания и абсолютно не соответствуют действительности.

А толкование поведения лица, как противоправного сотрудничества с государством-агрессором, является комплексным и юридически сложным процессом, во время которого, прежде чем ставить на кого-то клеймо "предателя", "коллаборациониста" или "пособника государству-агрессору" следует тщательно исследовать обстоятельства, условия, последствия и цели возможного "сотрудничества".

Дмитрий Воронцов, адвокат юридической фирмы ADER HABER