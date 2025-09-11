Компания ДТЭК находится на передовой энергетической устойчивости и обеспечивает украинцев электроэнергией, которая нужна, чтобы вставать и двигаться дальше, заявила временный поверенный в делах США в Украине Джулия Дэвис.

Как сообщили в американском посольстве, ДТЭК совместно с компанией Fluence завершили проект систем накопления энергии (BESS), который обеспечит электроснабжение украинских домохозяйств.

"Этот проект принес в Украину передовые американские технологии для укрепления энергетической системы. Он также исключает использование технологий или компонентов от тех, кто не поддерживал Украину в течение всех этих лет", - отметила Дэвис.

Она подчеркнула, что, несмотря на постоянные атаки на энергосистему, Украина ежедневно, ежечасно отвечает с решительностью, изобретательностью и устойчивостью. "Из того, что мы видим, ДТЭК находится именно на передовой этой устойчивости", - добавила посол.

"Восстановление Украины США рассматривают как возможность для раскрытия роста, который ведет частный сектор, через стратегические инвестиции. Это частный капитал движет инновации, создает рабочие места и обеспечивает реальный, измеряемый результат", - сказала Дэвис.

По ее словам, под руководством президента Дональда Трампа США сделали приоритетом именно такой подход - основанный на экономической свободе, коммерческих партнерствах и частном предпринимательстве. "Партнерство ДТЭК и Fluence является примером видения президента Трампа по восстановлению Украины, которое должно быть украинским по лидерству и частным по содержанию", - подчеркнула посол.

Она также отметила быстрые темпы реализации проекта: "Я слышала о двухлетнем графике, который был сокращен до шести месяцев. Это мощный сигнал - и партнерство, и сроки, и устойчивость, которую это олицетворяет".

"Это еще одно доказательство того, что даже в сложных условиях Украина открыта для бизнеса", - резюмировала Дэвис.