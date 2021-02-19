Открытие поможет лучше понять образование наледи во внеземных условиях.

Мы знаем 18 различных форм льда, образующихся как в естественных, так и в лабораторных условиях. Три года назад команда исследователей из Австрии изменила одну из существующих ледяных структур на форму β-XV. Теперь члены этой группы определили ее точную кристаллическую структуру, дав ответы на некоторые вопросы, пишет Science alert.

Исследователи говорят, что новое открытие поможет лучше понять образование льда во внеземных условиях.

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Лед І - самая распространенная в природе форма. Чаще всего - в виде снега или града. Его атомы водорода упорядочиваются лишь под действием высокой температуры.

Какое-то время австрийские ученые работали со льдом группы VI. Эта форма редко встречается в природе – лишь при критической температуры (ядро Земли или спутник Сатурна Титан). Форма образуется путем охлаждения наледи до -143 градусов по Цельсию при давлении около 1 гигапаскаля.

Изменив этот процесс, несколько лет назад авторы проекта создали еще одну фазу льда β-XV – повысив давление до 2 гигапаскалей и опустив температуру до 103 градусов по Кельвину.

Затем ученые использовали «тяжелую» воду, поскольку обычный водород не имеет нейтронов в ядре. Тогда как в форме водорода «тяжелой воды» есть один нейтрон.

Чтобы определить порядок атомов в кристаллической решетке, ученым нужно было рассеять нейтроны от ядер, чтобы обычные атомы водорода ее не разрушили. Один из ученых добавил несколько процентов обычной воды к "тяжелой", ускорив процесс.

Это позволило команде получить нейтронные данные для построения кристаллической структуры. Как они и думали, она отличалась от льда XV. Это дало основания считать открытой 19-ю фазу льда.

"Это делает парные родственные фазы – первыми из известных, имеющих одинаковую структуру кислородной решетки, но с разным расположением атомов водорода. Это также означает, что впервые можно будет реализовать переход между двумя упорядоченными формами льда в экспериментах",– пояснили авторы исследования.

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Автор: УНИАН