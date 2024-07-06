Всеми любимое украинское национальное блюдо имеет очень интересную этимологию.

Каждый украинец, который считает, что нет ничего лучше, чем тарелка красного борща "вприкуску" с черным хлебом, салом и чесноком, должен знать, почему назвали борщ именно так и кто на самом деле родоначальник блюда.

Почему борщ назвали борщом - экскурс в словари

Исследователи названия первого блюда отталкиваются от словарей славянских языков, где слово "борщ" происходит от названия растения - "борщевик". Но важно не путать его с опасным ядовитым представителем флоры, от которого легко можно получить ожог - это борщевик Сосновского. А тот, из которого раньше варили красный суп, был совершенно безопасным - обыкновенным борщевиком, который сейчас называется "европейский".

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Рецепт старинного борща выглядит совершенно иначе, нежели современная вариация, а именно:

свекольный квас разбавить водой;

залить жидкость в чугунок;

довести до кипения;

выложить туда же нарезанную свеклу, капусту, морковь и другие овощи;

поставить в печь.

По готовности борща его заправляли сметаной и подавали к столу.

Интересно, что тот красный борщ, который мы привыкли есть сейчас, с картофелем начали готовить только в XIX веке. Именно в таком виде он дошел до наших дней и стал любимым блюдом многих людей. Настоящий украинский борщ обязательно должен готовиться со свеклой (именно она дает насыщенный цвет) и на мясокостном бульоне, хотя в старину мясо простые крестьяне "видели" только на праздники, а в обычные дни обходились толченым салом и чесноком.

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