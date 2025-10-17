MONATIK зазвучит в саундтреке нового циркового шоу 'Поезд в чудеса'

Новая постановка от Stage Show превратит обычный вечер в путешествие за мечтами.

Уже 1-2 ноября во Дворце культуры КПИ состоится премьера "Поезд в чудеса" - самого масштабного хореографически-циркового шоу последних лет. Новая постановка от Stage Show - создателей "Вартові мрій" и "Мавка" - превратит обычный вечер в путешествие за мечтами. Семь артистов оригинальных жанров и семь танцовщиков в неповторимых костюмах оживят на сцене мир, где каждая мечта имеет шанс осуществиться.

"Мы запустили магический поезд, который мчится к той мечте, которую каждый когда-то спрятал в сердце. После предпоказа ко мне подошла зрительница и сказала: "У меня есть мечта, которую я давно вынашиваю. Вы поможете мне ее осуществить?" Тогда я понял: "Потяг у дива" - это толчок к действию, напоминание, что мечтать - значит жить", - рассказывает Роман Дмитрик, автор идеи и режиссер-постановщик шоу.

Четыре девушки из приюта строгой госпожи Крук имеют игрушку-тотем - символ сокровенного желания. Один гудок - и поезд отправляется в мир чудес. Герои преодолевают ловушки Ворона и самой Крук, ища похищенного Зайчонка. Что их ждет в финале?

Технологические декорации и световые эффекты создают атмосферу поезда, который стремительно мчится к цели. Авторская музыка ведет зрителей сквозь эмоциональные миры - от мрачного убежища до сказочных вселенных. Виртуозные цирковые номера и современная хореография не дают перевести дыхание, а интерактивы вовлекают зрителей в действие прямо в зале.

Саундтреком шоу стала песня "Мечтать не вредно" от MONATIK. Артист подчеркивает важность создания качественного украинского контента для детей и семей, чтобы дети имели возможность проводить досуг интересно и с пользой.

