Что объединяет Януковича и Людовика XIV

У любого обладателя базовых знаний по всемирной истории происходящее в Украине вызывает эффект déjà vu. Дело в том, что концентрация власти в одних руках и методы реализации властных полномочий позволяют говорить о стремлении вернуть нашу страну к абсолютизму. К тому же – не слишком просвещенному.

Если в XVII – XVIII веке в Европе абсолютизм стал реакцией монарха на феодальную вольницу, то в Украине закручивание гаек и сосредоточение властных полномочий в руках главы государства свидетельствует об отсутствии гражданского общества и не пользующейся поддержкой широких народных масс оппозиции. Президент в Украине фактически стал главным источником законодательной и исполнительной власти. Посмотрите, как и за что голосуют в Верховной Раде, насколько самостоятельным является правительство... Да и независимость украинского суда становится все более и более призрачной.

В абсолютистской монархии глава государства устанавливал налоги и распоряжался государственными средствами. В современной Украине Виктор Янукович с барского плеча сохранил упрощенную систему налогообложения (о национальной буржуазии - чуть ниже), показательно одернув фискалов, и предложил послушному парламенту назначить председателем правления Национального банка Сергея Арбузова. Кстати, ГНАУ возглавил тоже выходец из Донбасса. Получается весьма символично и вполне по-семейному. Быть может, на досуге Виктор Федорович читает книги по европейской истории, которая, как известно, развивается по спирали.

Свойственная абсолютизму высшая степень концентрации государственной власти успешно достигнута после отмены Конституционным Судом политической реформы. На нее точили зуб практически все, но Янукович смог отменить, буквально «малой кровью, единым ударом» вернув себе полномочия, которые правительство и парламентское большинство не преминули расширить. Получается настолько органично, что политическим аналитикам впору вспоминать о наличии у Виктора Федоровича двоих сыновей и начинать выдавать аналогии о переходе от республики к монархии. Но сегодня в стране уже говорят о возвращении всевластия «донецких», о том, что сделать карьеру можно исключительно при условии «правильного» места рождения. И хотя Донбасс – крупнейший и самый густонаселенный регион страны, он не единственный, и остальные местные элиты тайно или открыто будут сопротивляться наступлению дончан.

Разветвленный и пустивший мощные корни бюрократический аппарат Виктору Януковичу достался в наследство от предшественника. Виктор Федорович обещает его оптимизацию, что вполне соответствует концепции абсолютизма, опиравшегося на тех, кто был готов ему верно служить. Постоянная армия и органы правопорядка – давно привычный атрибут для современного государства, но вряд ли кто-то сегодня рискнет вспомнить недавний лозунг «Милиция с народом».

При абсолютизме теряется роль органов сословного представительства. В Верховную Раду уже брошено столько камней, что из них можно построить новый парламентский комплекс. Куда интереснее, что на местных выборах Партия регионов обеспечила себе масштабное представительство в областных советах, практически локализовав возможности протеста против действий президента западными и парой центральных областей. Обращу внимание на угасание федералистской риторики в выступлениях «регионалов» - сегодня им нужна вся страна, а не юго-восточный электоральный заповедник, где тоже намечаются проблемы.

Если в Европе Нового времени усиление власти монарха обуславливалось непростой обстановкой и постоянными войнами, то в современном мире под концентрацией власти в президентских руках должны быть другие основания. В их качестве преподносятся обещания модернизировать Украину страну так, что через две каденции президентского правления Януковича она войдет в двадцатку ведущих стран мира. Нельзя сказать, что в этом направлении ничего не делается – отдельные реформы стартовали, а 2011-й и вовсе анонсирован как год непопулярных преобразований. Но власть пока не научилась вести диалог, а это существенно снижает шансы на поддержку реформ снизу. И еще нюанс – абсолютная власть плохо корреспондируется с отсутствием внятного курса во внешней политике.

Абсолютизм путем установления единых правил игры сначала способствует развитию буржуазии и предпринимательства, но в скором времени третье сословие вступает в противоречия с государственной властью. Речь в данном случае не о предпринимательском Майдане – это только всплеск недовольства части мелкого бизнеса. Рано или поздно национальная буржуазия окажется в конфликте с государственной властью, и далеко не факт, что украинские олигархи, сегодня играющие на стороне президента, не переметнутся к собратьям по классу.

Исторический опыт свидетельствует: абсолютистский режим способствует консолидации страны и создает условия для революционной ситуации. Но сегодняшней оппозиции не стоит торопиться: ситуация пока не вызрела, а государственная власть в Украине переживает период упоения объемом своих полномочий. Того и прозвучит «Государство – это я» - фраза Людовика XIV, ставшая квинтэссенцией абсолютизма.

Евгений Магда