Как вернуть стране лицо

Кучма – украинец. И Лазаренко – тоже украинец. Литвин, Ющенко, Янукович, Тимошенко – все они ментальные украинцы, что бы там ни говорили о чьих-то этнических корнях. Все они продемонстрировали украинский политический почерк – казнокрадство, кумовство, строительство «хатынок» за государственные средства, включение родственников, секретарш и водителей в партийные списки.... В мировой философии и психологии сложилось понятие zeitgeist – Дух Времени. Если попробовать охарактеризовать Дух нынешней Украины, то на ум приходят два господствующих явления – тотальное недоверие всех ко всему и эгоистичная борьба за выживание. Причем это наблюдается на любом уровне – и рядовой гражданин, и представитель властной верхушки занимаются одним и тем же. Конечно, каждый в пределах своей «компетенции». Как выйти из такого состояния общественного сознания?

Украинский политический почерк

Считаю, что было бы ошибкой сводить причины всех проблем к наложению глобального финансового кризиса на кризис внутриполитический. Всем известно, что Польша и прибалтийские страны имели в начале 90-х не лучшие стартовые возможности для развития, чем Украина. Но они давно преодолели стадию государственного становления, в которой мы буксуем до сих пор. Почему же украинцы, такая работящая нация, до сих пор не смогли построить богатое и развитое государство? В чем дело?

В сознании!

Начнем с того, что мы, украинцы, в большинстве своем является носителями мелкобуржуазной психологии. Это значит, что главная ценность для нас – частная собственность, достаток собственной семьи и ближайших родственников.

По данным нынешнего исследования социологической группы “Рейтинг”, больше всего радости в жизни украинцам приносит семья (свыше 60%), дети (47%), друзья (37%). Пятерку рейтинга украинских радостей замыкают пересмотр телепрограмм (32%) и деньги (27%). Украинец – человек «домашний». И в этом нет ничего плохого.

Собственный дом-сад-огород (пруд, мельница, джип, завод, пароход и т.д.) является микрокосмосом, в пределах которого лежат все основные жизненные цели украинца. Ради этих вполне земных стимулов мы способны демонстрировать чудеса трудолюбия.

Но... Чтобы это работало на интересы целой страны, нужна диктатура закона и равные правила игры для всех!

Именно отсутствие таких сдерживающих факторов приводит к желанию «грести под себя», едва украинец добирается хотя бы до малейшей власти. Отсюда – семейно-клановый тип политической культуры, точнее антикультуры. Пристроился сам – пристрой сына, брата, кума, свата и... обогащайся! Более широких задач украинский политик в действительности себе не ставит. Выскочив на государственный олимп, он продолжает жить узкими интересами своей семьи, но при этом получает уже совсем другие возможности, неконтролируемый «размах».

Нужно раз и навсегда признать, что все эти люди не являются «инородными наростами» на народном теле. Они не «варяги». Они родные. Роднее никуда. Они такие же украинцы, всего лишь с более авантюрным складом мышления. Кучма – украинец. И Лазаренко – тоже украинец. Литвин, Ющенко, Янукович, Тимошенко – все они ментальные украинцы, что бы там не говорили о чьих-то этнических корнях. Все они продемонстрировали украинский политический почерк – казнокрадство, кумовство, строительство «хатынок» за государственные средства, включение родственников, секретарш и водителей в партийные списки. Не меньше этому почерку присуща безыдейность и нехватка стратегических заданий на уровне государства. Ведь для того, чтобы «грести под себя», не нужна ни идеология, ни геополитическая стратегия.

Анархия в исполнении власти

Закрепившись во власти, авантюрный украинец становится бесконтрольным паразитом и герметизируется в пределах своего семейно-политического клана. Вместе с тем, все эти кланы и «кланчики» составляют одну коррупционную систему и при необходимости находят друг с другом общий язык – язык денег. Торг всегда уместен.

Тотальный правовой нигилизм представителей украинской власти делает их движущей силой анархии. Страшнее всего, что мы уже привыкли к такому национальному парадоксу. Кто больше всего нарушает законы в Украине? Те, кто данные законы принимает! Депутат Лозинский – герой нашего времени. Да и как народным избранникам выполнять закон, если они даже на работе, в сессионном зале, появиться не в состоянии?

Анархизм – приглушенная, но вполне актуальная черта украинской ментальности. Не зря махновщина в наших землях была довольно мощным движением, которое на первых порах признавал и Ленин. Даже украинец, наделенный властными полномочиями, не уважает саму власть как принцип, как набор общих правил игры. Он хочет играть без правил – образно говоря, не в шашки, а в «чапаева». И пользуется этой привилегией по максимуму.

В душе украинский политик остается анархичным, потому не придерживается даже элементарных правил дорожного движения. Число ДТП со смертельным исходом, случившихся по вине депутатов, мэров и их отпрысков – тому доказательство. Эти безголовые всадники гонят на своих джипах, как на тачанках – спасайся кто может.

На бизнесово-политическом уровне анархизм проявляется во все более частых рейдерских атаках на имущество и предприятия. Эксперты утверждают, что большая часть собственности в Украине - спорная, то есть сомнительная с правовой точки зрения, следовательно, ее можно отсудить и переотсудить не один раз.

Борьба за выживание

Многим кажется, что феномен выборов-2010 заключается в самом высоком за всю историю Украины уровне недоверия к кандидатам. Да, все они давно потеряли лицо, хотя и увешали своими физиями каждый столб. Не на что смотреть. Но проблема в действительности значительно шире. Она – в отсутствии моральных авторитетов общества. Не удивительно, что их нет среди политиков. Странно то, что их нет и вне политики.

В 2004 году, когда Лина Костенко стала доверенным лицом кандидата Виктора Ющенко, это был сигнал для части интеллигенции, которая колебалась с выбором. Не знаю, сожалеет ли теперь великая поэтесса о том своем поступке. Ясно лишь, что в нынешних условиях такой сигнал уже не сработал бы. А то, что среди доверенных лиц кандидатов и сейчас есть светочи украинской культуры, академики и философы, означает лишь одно: они также потеряли лицо.

Эта избирательная кампания пропитана духом животного выживания. Главные претенденты на трон сознают, что в случае поражения будут раздавлены и потеряют источники семейного обогащения. У них отберут бизнес, который они в свое время тоже у кого-то отобрали. У них украдут наворованное. Уровень дискуссии между кандидатами поразительно низкий – например, когда один защищает присвоенную государственную резиденцию от другого.

Им, с их аппетитами, уже сегодня не хватает денег. Потому так дешево, тупо и грязно они воюют друг с другом. Именно воюют. Отсюда и агрессивный предвыборный лексикон – все образуют «фронты» и «армии», собираются что-то «спасать» или «разрушать». Кто же будет строить?

Красноречивая деталь: в настоящее время и президент, и премьер, и лидер крупнейшей фракции парламента критикуют власть, хотя элементарная логика подсказывает, что собственно они и олицетворяют власть.

Эти выборы не имеют ничего общего с конкуренцией идей и программ. Власть нужна кандидатам, лишь чтобы выжить, то есть не быть отлученными от «корыта». Тем более абсурдной выглядит ситуация, в которой оказался избиратель. Его семейный бюджет подкосился кризисом, ростом цен и безработицей. Его тоже заботит выживание на своем уровне – кто отпиливает куски от заводского станка - на металлолом, кто пытается торговать хлебом.

Народ не верит ни условной власти, ни условной оппозиции, которые уже не раз менялись местами с одинаково плачевными последствиями для него самого. Единственный способ сохранить собственное лицо для избирателя заключается в том, чтобы не отдавать свой голос ни за одну из «морд», которые его уже не раз предавали. То есть в идеале эти выборы должны были бы провалиться из-за неявки электората, а все дискредитированные кандидаты не имели бы права бороться за власть в будущем. Однако действующее законодательство не предусматривает таких сценариев.

Украинцы таки проголосуют. Скрутив дулю в кармане и воротя носы от собственного выбора. Почему? Возможно, потому что мазохизм – тоже национальная черта. А, возможно, подсознательно многие из нас оправдывают своих избранников, чувствуя, что на их месте вел бы себя так же – поднимал бы семью, подтягивал родственников, улучшал жилищные условия.

Государство как общий проект

В канун выборов 2010 года стоит вспомнить прошлую президентскую кампанию. В сущности, шесть лет назад мы наблюдали уникальный момент, когда большинство украинцев повылезали из своих «хат с краю» и солидарно отстояли свой выбор. Ошибка только в том, что после этого мы позалазили назад в свои дома с чувством выполненного долга. А своих избранников нужно контролировать денно и нощно – всегда. Иначе они, как мы уже знаем, теряют лицо.

Должны признать, что украинская власть в нынешнем варианте является бессмысленной. В сущности, это даже не власть, а система грабежа, которая засосет и пережует кого угодно, кто в нее попадет. Потому, к величайшему сожалению, новые выборы при любом результате будут безрезультатными.

Возможно, кому-то покажется странным то, что меня, профсоюзного лидера, заботят вопросы политики и национальной психологии. Но в действительности именно профсоюзы – как движение солидарности и правового образования граждан – могут помочь преодолеть наиболее «рискованные» черты национального характера украинцев. А следовательно – и обеспечить государственное развитие Украины.

Невзирая на нынешнюю слабость и политизированность профсоюзного движения Украины, оно однако является структурированной системой, которая объединяет по профессиональному принципу все общество. Профсоюзные организации присутствуют во всех отраслях экономики, во всех без исключения сферах жизни общества. Они и должны быть основой гражданского общества. Потому задание профсоюзного движения – консолидироваться и консолидировать общество, дав ему новые психологические основы.

Действовать следует через конкретные профсоюзные социальные программы. В частности, именно профсоюзы способны заниматься правовым просветительством, которое поможет членам украинского общества избавиться от мелочного и эгоистичного взгляда на мир, почувствовать солидарность в борьбе за качество жизни каждого работника. Конкретный пример – бесплатные юридические консультации, которые Национальный форум профсоюзов предоставляет работникам во всех регионах. Подобных проектов, которые повышали бы правовое сознание граждан, может быть множество.

Во-вторых, профсоюзы, при условии их массовости и эффективности, способны осуществлять правовой контроль за деятельностью власти и работодателей. То есть они могут результативно противостоять коррупции, которая в настоящее время пронизывает весь общественный организм. Для этого нужно повысить информационное присутствие профсоюзов в обществе, обнародовать все факты коррупционных взаимоотношений на каждом предприятии, учреждении, в каждом органе власти и государстве в целом. Польза от такой антикоррупционной деятельности абсолютно материальна. Например, после ряда исков и обращений Национального форума профсоюзов в Украине выплачено свыше 90 млн. грн. искусственно созданной задолженности по зарплатам.

Нет ничего плохого в том, что национальной идеей украинцев остается достаток собственной семьи. Но профсоюзы должны добиться, чтобы эта психология работала в интересах всей страны. Желание качественно жить является прекрасным стимулом для качественного труда. В правовом государстве достаток каждого лишь преумножится и выльется в общегосударственное богатство и развитие. А анархизм и коррупция, в конце концов, ставят под угрозу достаток любой семьи, даже «гетманской».

Потому задача профсоюзов – конкретными действиями добиваться создания рабочих мест и высоких зарплат для сотрудников, которые качественно работают. Достойная зарплата – единственная гарантия от взяточничества и преступности. Труд и законное вознаграждение за труд – это главные идейные ориентиры изменений в стране.

Только профессиональные союзы могут вынудить бизнес быть социально ответственным, когда работодатель является не только эксплуататором рабочей силы, но и обеспечивает ее отдых и развитие. Примером такой работы является «Рейтинг худших работодателей Украины», который НФПУ регулярно обнародовал.

В конце концов, на основе профсоюзов и новой «трудовой ментальности», которую они привьют украинскому обществу, возможно появление ответственной элиты, которое сменит квази-элиту нынешнюю. Новая генерация лидеров должна заслужить моральный авторитет. Она будет признавать не только свои персональные проекты (дом-сад-огород), а будет воплощать в жизнь и более глобальные задачи. Государство – это общий глобальный проект всего народа. И этот проект предусматривает необходимость общих правил игры, то есть законов, которые должен признавать каждый, – от дворника до Президента.

Мирослав Якибчук, глава Национального форума профсоюзов Украины