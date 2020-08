В центре Минска силовики жестко задерживали людей просто за жест "Виктория" (фото, видео)

В центре Минска автомобилисты устроили акцию с клаксонами. В ответ силовики устроили массовые задержания.

8 августа в центре Минска автомобилисты устроили акцию, массово сигналя клаксонами. Люди в знак солидарности с ними показывали пальцами жест «Виктория».

Как сообщает TUT.BY, сотрудники ГАИ перекрыли часть столичных дорог. Зафиксированы массовые случаи задержаний людей.

Авто, проезжавшие по проспекту Независимости, начали сигналить примерно в 19.00.

Сотрудники ГАИ перекрыли дорогу в нескольких местах на проспекте Независимости и ближайших улицах.

В центре Минска силовики проводили задержания. В общей сложности журналисты стали свидетелями задержаний 5 человек возле станции метро «Октябрьская». Они поднимали вверх «руки солидарности» с автомобилистами. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», в ходе акции задержаны более 10 человек.

Около 20.30 корреспондент TUT.BY стала свидетелем того, как в районе площади Якуба Коласа сотрудники ГАИ с помощью громкой связи попросила машину съехать на обочину. Когда люди вышли из автомобиля, к ним подъехал микроавтобус, из которого выбежал ОМОН и задержал водителя и двух пассажиров легковушки.

Журналист Франак Вячорка опубликовал в своем Twitter кадры задержаний. На них видно, как ОМОНовцы вытягивают людей из толпы и уносят в свои микроавтобусы.

This is Niamiha right now. It sounds like the whole city is honking. pic.twitter.com/3fbTwEbB0f — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

Do you see that violence? This guy just raised his fist or showed a victory sign... pic.twitter.com/PinRPHJXik — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

It's like a wild hunt but in daylight! pic.twitter.com/Hqv7V0eb9w — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

The honking performance continued today. Hundreds of cars are honking in Minsk downtown (and in regions too), some people are showing the sign of victory. Riot police began detaining people pic.twitter.com/ukrKnHYnFq — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 8, 2020

Как сообщал УНИАН, в Беларуси накануне выборов задержали руководительницу штаба главной оппонентки Лукашенко.

Напомним, выборы президента Беларуси состоятся уже завтра, 9 августа.

