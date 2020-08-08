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В центре Минска силовики жестко задерживали людей просто за жест "Виктория" (фото, видео)

23:46, 08 августа 2020
Мир
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Силовики жестко задерживали людей / фото Franak Viačorka, белорусская служба Радио Свобода

8 августа в центре Минска автомобилисты устроили акцию, массово сигналя клаксонами. Люди в знак солидарности с ними показывали пальцами жест «Виктория».

Как сообщает TUT.BY, сотрудники ГАИ перекрыли часть столичных дорог. Зафиксированы массовые случаи задержаний людей.

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Авто, проезжавшие по проспекту Независимости, начали сигналить примерно в 19.00.

Сотрудники ГАИ перекрыли дорогу в нескольких местах на проспекте Независимости и ближайших улицах.

В центре Минска силовики проводили задержания. В общей сложности журналисты стали свидетелями задержаний 5 человек возле станции метро «Октябрьская». Они поднимали вверх «руки солидарности» с автомобилистами. По данным незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», в ходе акции задержаны более 10 человек.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Около 20.30 корреспондент TUT.BY стала свидетелем того, как в районе площади Якуба Коласа сотрудники ГАИ с помощью громкой связи попросила машину съехать на обочину. Когда люди вышли из автомобиля, к ним подъехал микроавтобус, из которого выбежал ОМОН и задержал водителя и двух пассажиров легковушки.

Журналист Франак Вячорка опубликовал в своем Twitter кадры задержаний. На них видно, как ОМОНовцы вытягивают людей из толпы и уносят в свои микроавтобусы.

фото Franak Viačorka, белорусская служба Радио Свобода

Как сообщал УНИАН, в Беларуси накануне выборов задержали руководительницу штаба главной оппонентки Лукашенко.

Напомним, выборы президента Беларуси состоятся уже завтра, 9 августа.

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