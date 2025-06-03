Обе стороны, по-видимому, настроены на эскалацию, отмечает издание.

Атака Украины на военные аэродромы России 1 июня сигнализирует о том, что давно зашедшая в тупик война вступает в опасную фазу. Как пишет The Wall Street Journal, при этом обе стороны, по-видимому, настроены на эскалацию, а перспективы мирного соглашения при посредничестве США кажутся недостижимыми.

"Вместо того, чтобы остыть, изнурительная 40-месячная война, похоже, становится еще жарче — при минимальном сопротивлении со стороны Трампа", - отмечает издание.

При этом вопрос заключается в том, побудят ли растущие атаки администрацию США к более глубокому участию в мирном процессе — или она отступит, как неоднократно угрожали сделать чиновники США. Хотя некоторые аналитики говорят, что обещание Трампа отказаться от войны нереально.

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"Уход продлит боевые действия. Это было бы признанием неудачи", — сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Российский лидер Владимир Путин, похоже, все еще рассчитывает, что у Трампа нет желания более тесно вставать на Украины, и он скорее выйдет из конфликта, чем введет дополнительные санкции или возобновит крупномасштабные поставки оружия США на Украину, отмечает WSJ.

При этом если у администрации Трампа и есть стратегия, выходящая за рамки призывов к Путину прекратить боевые действия в обмен на территориальные уступки и другие стимулы, она еще четко ее не объявила, отмечает WSJ:

"Трамп не стремился усилить экономическое и военное давление на Россию. И он не принимал активного участия в планировании обороны Украины, включая координацию будущих потребностей в оружии. Он необычно молчал об ударах беспилотников Украины по российским базам. Зеленский сообщил журналистам в понедельник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит четырех лидеров в конце этого месяца с участием себя, Трампа, Путина и украинского лидера. Но администрация не сообщила, будет ли Трамп присутствовать на такой встрече".

Издание прогнозирует, что при отсутствии международного давления боевые действия этим летом могут даже усилиться, поскольку Кремль стремится сместить линию фронта.

Тем временем короткая встреча Украины и РФ в Стамбуле 2 июня привела к прогрессу по гуманитарным вопросам, но не продвинула стороны к перемирию. В любом случае, предложение Кремля, о котором сообщили российские государственные СМИ, мало чем отличалось от максималистских требований, которые Москва выдвигала в течение нескольких предыдущих месяцев: официальное признание четырех спорных украинских территорий частью России, вывод украинских войск из этих районов и соблюдение Киевом политики нейтралитета, которая не позволит ему вступить в Европейский союз или НАТО:

"Это был еще один признак того, что Россия полна решимости продолжать войну, которую она начала. Украина, тем временем, продолжит предпринимать смелые шаги в свою защиту".

Переговоры в Стамбуле

По итогам второго раунда переговоров стороны не достигли договоренности о прекращении огня, они согласились на обмен пленных и достигли согласия по возвращению тел погибших военных.

Российская делегация представила письменное предложение о прекращении огня, которое включает требование вывода украинских войск из четырех оккупированных регионов, отказа от вступления в НАТО и уменьшения украинской армии.

Кроме того, СМИ сообщали, что российская делегация угрожала срывом мирного процесса, если Украина будет повторять операции типа "Паутина".

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