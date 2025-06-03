Несколько А-50 повреждены и по меньшей мере один из них уничтожен.

Появились новые спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия украинской операции "Паутина" по поражению российских аэродромов. Фото с аэродромов "Иваново" и "Дягилево" позволяют увидеть результаты украинских ударов.

Так, снимки российского военного аэродрома "Иваново", которые опубликовал OSINT-аналитик Húrin, подтверждают удар и повреждения нескольких самолетов.

В частности, видно, что несколько А-50 повреждены и по меньшей мере один из них уничтожен.

Видео дня

"Спутники высокой четкости зафиксировали несколько поврежденных самолетов раннего радиолокационного наблюдения на авиабазе Иваново-Северный (следы повреждений на перроне до сих пор видны)", - отмечает GEOINT.

В то же время на авиабазе "Дягилево", которая тоже оказалась целью ударов, снимки не зафиксировали значительных повреждений, почти все самолеты остались целыми.

Операция "Паутина"

Ранее в сети появились первые спутниковые фото авиабазы "Белая" в Иркутской области России после атаки украинских дронов. В результате атаки вероятно уничтожено 4 Ту-22М3, а также 3 Ту-95МС, и один Ту-95МС поврежден.

Тем временем Генштаб в сводке за 3 июня отчитался об уничтожении 12 российских самолетов.

Как отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, после операции "Паутина" оккупанты не смогут длительное время осуществлять террористические атаки на Украину.

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