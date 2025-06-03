Также за прошедшие сутки уничтожено 1100 захватчиков на фронте.

Генеральный штаб ВСУ в своей сводке сообщил об уничтожении 12 российских самолетов. Вероятно, речь идет о последствиях операции "Паутина" 1 июня.

"Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство ПВО, 12 самолетов, 126 БПЛА оперативно-тактического уровня, 145 единиц автомобильной техники оккупантов", - отмечается в сводке.

Отдельно сказано, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения на фронте.

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Операция Паутина

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины 1 июня провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию "Паутина" по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация. В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что нанесение потерь российским захватчикам и снижение их вооруженного потенциала должно заставить Россию согласиться на настоящую дипломатию.

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