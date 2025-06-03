Переговоры в Стамбуле провалились, РФ выдвинула свои 'обычные' требования', - FT

Украинские чиновники получили меморандум от Москвы непосредственно в Стамбуле, что усложнило процесс ознакомления с документом.

В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией, которые завершились без значимого прогресса. Россия предоставила Украине так называемый "мирный меморандум", в котором повторила свои "обычные" условия, фактически означающие требование капитуляции Украины. Об этом пишут Axios и Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

Российская сторона настаивает на выводе украинских войск из захваченных Россией территорий - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей - и наложении ограничений на украинские Вооруженные силы, включая отказ от вступления в НАТО. Эти условия остаются неизменными, несмотря на новые предложения Украины относительно полного прекращения огня, гарантий безопасности и территориальной целостности страны.

Украинская делегация под руководством министра обороны Рустема Умерова представила меморандум с требованием полного и безусловного прекращения огня, гарантий и мер укрепления доверия. В то же время Россия отказалась публично обнародовать свои требования до начала переговоров и по-прежнему игнорирует требование прекратить огонь.

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Глава российской переговорной группы Владимир Мединский назвал обвинения в похищении украинских детей пропагандой. Он также предложил ограниченное прекращение огня на несколько дней в отдельных районах, что не соответствует украинскому требованию о полном прекращении боевых действий.

Во время переговоров делегации не пожали друг другу руки, а единственная договоренность - это очередной обмен пленными. Россия согласилась передать Украине 6000 тел погибших и не менее 1000 военнопленных, Украина - освободить всех пленных в возрасте до 25 лет и тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Украинские чиновники призывают провести саммит лидеров Украины, России и США, но Кремль пока отказывается от такой встречи, заявляя, что она возможна только после реальных результатов переговоров в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле - это нужно знать

Как сообщал УНИАН, переговоры в Стамбуле 2 июня 2025 года между Украиной и Россией завершились без прорыва. Россия повторила свои жесткие требования - вывод украинских войск из оккупированных регионов и ограничение ВСУ, фактически настаивая на капитуляции.

Украина требовала полного прекращения огня, гарантий безопасности и сохранения суверенитета. Единственная договоренность - очередной обмен пленными. Личная встреча лидеров пока не планируется.

Максималистские позиции Путина на переговорах стали ударом и по имиджу Дональда Трампа. Аналитики говорят, что теперь Трамп вынужден действовать решительнее.

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