В Беларуси накануне выборов задержали руководительницу штаба главной оппонентки Лукашенко

Руководительницу штаба доставили в минский Центр изоляции правонарушителей.

В Минске в 17 часов 8 августа задержали руководительницу штаба Светланы Тихановской Марию Мороз.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаршу штаба Анну Красулину.

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По словам Красулиной, милиционеры заявили, что задержали Мороз в рамках административного процесса, однако не уточнили, какого именно.

Впоследствии Красулина сообщила, что Марию Мороз доставили в столичный Центр изоляции правонарушителей.

«Ее завели в эту тюрьму в легком летнем платье. Администрация ЦИП отказалась принять передачу для Марии Мороз с личными вещами, средствами гигиены и одеждой, сославшись на то, что время для приема передач на сегодня закончилось», - сказала она.

Красулина добавила, что у Мороз дома двое детей, младшей из которых два года. Она предполагает, что руководитель штаба будет под стражей до понедельника, когда состоится суд.

Кроме того, добавляет пресс-секретарь, 8 августа в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией вызвали двух представителей штаба Светланы Тихановской: Антона Сташевского, который впоследствии отвезли в Следственный комитет, и Олега Моисеева. Пока неизвестно, где Моисеев, его телефон отключен.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси накануне выборов происходят массовые протесты против действующего президента Александра Лукашенко. Накануне, 7 августа велосипедный пробег в знак солидарности в Минске закончился массовыми задержаниями и избиением участников шествия.

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