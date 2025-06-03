'Это не просто эпизод': Шмыгаль заявил, что 'Паутина' может повториться

Глава правительства отметил, что эта операция была необходимой на фоне неудачных переговоров и усиления ударов России по мирным городам.

Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" была необходима для улучшения ситуации с безопасностью на фоне постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру и население. Это может повториться, заявил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль в интервью France 24.

По словам главы правительства, для Украины это была очень целенаправленная военная операция, особенно на фоне переговоров, которые не приносят прогресса.

"Мы уже два месяца предлагаем полное прекращение огня, а россияне все еще не соглашаются. Они продолжают атаковать Украину каждую ночь, ежедневно, происходят постоянные ракетные и беспилотные атаки на гражданскую инфраструктуру. Поэтому у нас нет выбора - мы должны уничтожить их военный потенциал и не дать им возможности это делать", - отметил Шмыгаль.

Видео дня

"Паутина" доказывает, что инновации и новые технологии играют решающую роль в этой войне, добавил премьер. Шмыгаль отмечает, что технологии меняют поле боя. Более того, он заявил, что Украина имеет много других идей для улучшения этой возможности. Он отметил:

"Это не просто эпизод, это может повториться. Мы продолжаем упорно работать. Вы уже можете видеть результаты в Черном море, и мы освобождаем наше воздушное пространство от российских бомбардировщиков".

В то же время он отметил, что Украина нуждается от союзников в ракетах дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить российскую логистику на оккупированных территориях и вблизи границы.

Операция "Паутина" - как СБУ унизила российскую авиацию

Операция "Паутина" - масштабная атака дронов СБУ и ГУР на российские авиабазы 1 июня 2025 года. В результате ударов было уничтожено или повреждено не менее 13 стратегических самолетов, включая Ту-95, Ту-160 и А-50. Это одна из самых успешных воздушных операций Украины, которая продемонстрировала уязвимость России в глубоком тылу и снизила ее способность наносить ракетные удары.

В Воздушных силах отметили, что после операции Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на авиабазах в глубоком тылу оккупанты не смогут длительное время осуществлять террористические атаки на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: