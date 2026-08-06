Такое оружие есть только у нескольких стран: Зеленский о создании украинской баллистики

В мире есть всего несколько стран, которые сделали антибаллистический проект, и Украина должна присоединиться к этому кругу государств.

Украина работает над созданием собственных баллистических ракет, и испытания показали хорошие перспективы.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что это нужно превратить в "реальное оружие". "СНБО, разведка, премьер-министр, МИД, Министерство обороны, Воздушные силы, оборонный кластер Brave1 – все государственные структуры задействованы. Но сейчас вызов номер один – это российские удары. Это означает, что каждый украинский дипломат, все правительственные чиновники, Министерство обороны должны знать, где в мире есть ракеты PAC-2, PAC-3 для "Пэтриотов" и другие ракеты для ПВО", – отметил он.

В связи с этим глава государства отметил, что необходимы прямые переговоры и новые договоренности. "Все то, о чем мы говорили с правительственными чиновниками, будет реализовано", – заверил Зеленский.

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Программа FREYJA

Кроме того, он отметил, что программа FREYJA уже активно реализуется.

"Участвуют десять стран, будут присоединяться и другие партнеры, которые могут реально оказать поддержку. Об этом мы уже договорились. Благодарен всем компаниям, готовым работать в рамках Антибаллистической коалиции. Это ведущие европейские компании", – сказал президент.

Он добавил, что Украина способна создать свою ракету и пусковую установку, а партнеры обеспечат необходимые компоненты и элементы: радары, датчики и все остальное, что понадобится.

"Всем в Европе очень поможет своя и действительно масштабная антибаллистическая программа. Сегодня мы подробно прошли по тому, что еще нужно: какие шаги от нашего государства, что от наших партнеров, чтобы украинские производители оружия и разработчики могли обеспечить реальный результат", – рассказал Зеленский.

Президент также отметил, что минимум стран мира сделали такой антибаллистический проект для себя, и Украина должна присоединиться к этому кругу государств:

"Все условия для этого мы создаем. Другие десятилетиями занимались своими разработками. Украина должна сделать это максимально быстро, чтобы уже на рубеже 2026–2027 годов были конкретные результаты".

Помощь США в области противовоздушной обороны

Глава государства также подчеркнул, что США точно знают, что нужно Украине. "Нужна ПВО, для этого нужны политические решения. В Европе тоже. В странах "Семерки" – тоже. Ежедневно над этим работаем. Сегодня разговаривал с премьером Норвегии прежде всего о ПВО. Вчера разговаривали с Марком Рютте, генсеком НАТО, с президентом Финляндии. Скоординировали активность, контакты с другими партнерами", – рассказал Зеленский.

Ракет из США не хватит

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Иван Ступак отметил, что только за прошлый месяц по Украине прилетело почти 130 баллистических ракет. То есть 300 ракет, которые Украина запросила у США, хватит на 2,5–3 месяца.

А в конце июля начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что российская армия во время воздушных атак увеличила применение ракет, летящих по баллистической траектории.

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