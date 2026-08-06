Названы самые 'народные' модели iPhone – ими сильнее всего довольны пользователи

В топе от Antutu немало устаревших моделей, которые уже давно не считаются актуальными, но пользователи все равно довольны этими устройствами.

Разработчики популярного бенчмарка Antutu обновил рейтинг устройств Apple, которыми сильнее всего довольны пользователи. В списке представлены все устройства компании на iOS и iPadOS. Ноутбуков, часов, наушников и другой "яблочной" техники там нет.

Результаты исследования оказались очень интересными. Так, если смотреть только на смартфоны, то самый высокий показатель удовлетворенности у iPhone 12 mini с 95,55% положительных отзывов. Его любят за компактный размер, легкий вес и удобство использования одной рукой , при этом он сохраняет мощность флагмана.

Сразу за ним идет iPhone Air с показателем одобрения 95,25%. Изначально устройство вызывало много вопросов: одинарная камера, батарея 2800 мАч и стартовая цена в 1000 долларов не выглядели слишком привлекательно на фоне современных смартфонов с большими экранами и емкими батареями. Но после того, как крупные магазины начали предлагать скидки до 50%, восприятие публики стало резко меняться.

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Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2. Устройство вышло на рынок еще в 2020 году, отличалось широкими рамками, посредственными камерами и автономностью, но мощным процессором A13 Bionic. Учитывая острый дефицит компактных смартфонов, популярность такого аппарата у фанатов небольших устройств, вполне объяснима. В топ-10 также оказались iPhone 16е и iPhone 8.

Дальше в списке устройств одни планшеты, среди которых особенно выделяется iPad Air 4 с результатом 96,62%. Недорогой планшет вышел пять лет назад, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы.

Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.

По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone 9 сентября. Старт продаж ожидается до конца месяца, тогда как базовый iPhone 18, iPhone 18e и второе поколение iPhone Air дебютируют только весной 2027 года.

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