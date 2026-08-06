Названы самые 'народные' модели iPhone – ими сильнее всего довольны пользователи

Разработчики популярного бенчмарка Antutu обновил рейтинг устройств Apple, которыми сильнее всего довольны пользователи. В списке представлены все устройства компании на iOS и iPadOS. Ноутбуков, часов, наушников и другой "яблочной" техники там нет.
Результаты исследования оказались очень интересными. Так, если смотреть только на смартфоны, то самый высокий показатель удовлетворенности у iPhone 12 mini с 95,55% положительных отзывов. Его любят за компактный размер, легкий вес и удобство использования одной рукой, при этом он сохраняет мощность флагмана.
Сразу за ним идет iPhone Air с показателем одобрения 95,25%. Изначально устройство вызывало много вопросов: одинарная камера, батарея 2800 мАч и стартовая цена в 1000 долларов не выглядели слишком привлекательно на фоне современных смартфонов с большими экранами и емкими батареями. Но после того, как крупные магазины начали предлагать скидки до 50%, восприятие публики стало резко меняться.
Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2. Устройство вышло на рынок еще в 2020 году, отличалось широкими рамками, посредственными камерами и автономностью, но мощным процессором A13 Bionic. Учитывая острый дефицит компактных смартфонов, популярность такого аппарата у фанатов небольших устройств, вполне объяснима. В топ-10 также оказались iPhone 16е и iPhone 8.
Дальше в списке устройств одни планшеты, среди которых особенно выделяется iPad Air 4 с результатом 96,62%. Недорогой планшет вышел пять лет назад, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы.
Ранее эксперты назвали шесть б/у моделей iPhone, которые можно смело покупать в 2026 году. Самым возрастным устройством в подборке оказался iPhone SE 3, который работает на мощном чипсете A15 Bionic и совместим с iOS 27.
По информации Bloomberg, Apple представит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной iPhone 9 сентября. Старт продаж ожидается до конца месяца, тогда как базовый iPhone 18, iPhone 18e и второе поколение iPhone Air дебютируют только весной 2027 года.