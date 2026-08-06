Румыния изменяет течение Дуная: для чего она это делает

Уровень воды в одной из главных европейских рек опустился до критического уровня.

В четверг Румыния затопила в Дунае четыре баржи, наполненные камнями, чтобы перенаправить воду из реки к своему единственному действующему атомному реактору, пишет Reuters.

Расход Дуная в Румынии упал до исторически низкого уровня - 1400 кубических метров в секунду, что составляет примерно треть от обычного среднего показателя за август.

Государственное агентство по управлению водными ресурсами заявило, что с 12:00 по Гринвичу начнётся контролируемое погружение четырёх барж по одной, с целью создания барьера и перенаправления воды из рукава реки к АЭС. Эффект будет ощутим через день.

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Румынии грозит дефицит электроэнергии. Местные власти подготовили систему поэтапных отключений электроэнергии для промышленных потребителей. Отключения не понадобятся в течение следующих 5–6 дней или до тех пор, пока будет работать ядерный реактор.

Два реактора АЭС "Чернавода", которой управляет румынская компания Nuclearelectrica, обеспечивают пятую часть производства электроэнергии в стране. Один из них уже не работает. Гидроэлектростанции также страдают от засухи, а импорт энергии ограничен аналогичными условиями в соседних странах.

Nuclearelectrica может остановить единственный действующий реактор через пять-шесть дней, если уловка с затонувшими баржами не сработает. Если баржи будут генерировать избыток воды, этот срок продлится до девяти-десяти дней.

Аналитики ING Bank называют действия властей "чрезвычайной реакцией, которую не следует путать с энергетической стратегией". Она не создаст для Румынии новых генерирующих мощностей.

Остановки АЭС из-за меления рек - главные новости

Рекордно низкий уровень воды в Дунае, которая используется для охлаждения турбин АЭС, уже вынудил Румынию остановить один из реакторов. Власти приняли беспрецедентные меры, чтобы сохранить работу второго реактора, единственного действующего в стране, включая взрыв скалы в начале этой недели.

Критический уровень воды фиксируется и на украинских водных объектах. Однако остановки АЭС не угрожают Украине, говорит УНИАН эксперт Станислав Игнатьев - отечественная атомная генерация работает по другому принципу.

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