В Еврокомиссии отреагировали на заявление Зеленского о сокращении поставок ракет

В Евросоюзе подчеркнули, что Украина определяет свои потребности, а затем информирует о них, а в ЕС рассматривают соответствующие запросы и выделяют средства на закупку оружия.

В Европейской комиссии отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о сокращении поставок Украине ракет-перехватчиков. Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе сделал советник Европейской комиссии по вопросам бюджета Балаж Уйвари.

По его словам, Евросоюз уже выделил Украине 8,5 млрд евро на оборонные нужды из кредита объемом 90 млрд евро. И работа над этим кредитом продолжается.

"Эти средства будут использованы на истребители, ракеты, различные типы дронов – малого или большого радиуса действия. Именно на это мы выделяли финансирование до сих пор, но можно сказать, что Украина возглавляет этот процесс, поскольку именно она определяет свои потребности", – отметил Уйвари.

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Он отметил, что Украина анализирует ситуацию на поле боя, определяет потребности и направляет так называемый "перечень запланированных потребностей". В свою очередь, в ЕС изучают украинское представление и отталкиваются от него.

"Украина вполне может направлять запросы, например, относительно перехватчиков или сопутствующего оборудования, и затем мы можем их изучить. Поэтому обмен информацией продолжается, продолжают поступать перечни запланированных потребностей, контракты продолжают заключаться", – пояснил Уйвари.

Как он пояснил, в Еврокомиссии в срочном порядке изучают эти запросы. А затем производят соответствующие выплаты средств.

У него уточнили, в чем заключается проблема, что некоторые страны-члены ЕС уже имеют перехватчики для Patriot, но не предоставляют их Украине. Как подчеркнул Уйвари, ему "неизвестно ни о каких проблемах". Советник повторил, что Украина имеет право выбирать практически любое необходимое ей оборудование.

"Конечно, главная цель заключается в том, чтобы учитывать вооружение, производимое в пределах ЕС и в Украине. Если по какой-то причине возникнет необходимость сделать исключение и сосредоточиться на более широком мировом контексте – такая возможность тоже существует, и она предусмотрена соответствующими правилами, чтобы мы могли учитывать и такие сценарии", – отметил Уйвари.

Он подчеркнул, что в вопросах, касающихся Украины, "нет летних каникул": "Мы работаем одинаково днем и ночью, чтобы как можно быстрее добиться максимального прогресса", – добавил спикер.

Поставки ракет для Patriot в Украину – что известно

Как сообщал УНИАН, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году значительно сократились поставки антибаллистических ракет от партнеров. Если сравнивать с показателями поставок в 2025 году, то они сократились в три раза. Президент подчеркнул, что международные партнеры имеют соответствующие противоракетные средства на своих складах.

Как писало издание The Washington Post, Зеленский обвинил партнеров в "ужасных жертвах" российского ракетного удара по Киеву. Речь идет об ударе в ночь на 5 августа.

Ранее во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины попросил у него 300 ракет-перехватчиков Patriot, чтобы защититься от баллистических ракет России. Однако, по данным издания The Atlantic, Трамп отказался предоставить Украине новые ракеты для Patriot.

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