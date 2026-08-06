Корецкий объявил об увеличении заработной платы педагогов с 1 сентября

По словам премьер-министра, повышение составит 20%.

С 1 сентября на 20% повышается заработная плата педагогов, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram по итогам заседания правительства в четверг, 6 августа.

Также премьер-министр Украины сообщил, что размеры студенческих стипендий увеличатся вдвое. Кроме того, более 3 миллионов школьников будут получать бесплатное питание.

"Все вопросы, которые еще требуют доработки, должны быть окончательно решены до начала учебного года", – отметил Корецкий.

Видео дня

Он добавил, что приоритетом №1 является безопасность учеников и педагогов, поэтому будет продолжено строительство укрытий и обеспечение общин школьными автобусами.

Глава Кабмина отметил, что, несмотря на российские атаки на типографии и склады, ученики всех классов должны быть обеспечены учебниками в полном объеме.

Зарплаты в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным Министерства финансов Украины, средняя заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июне составила 66,84 тысячи гривень. Примечательно, что это на 7 тысяч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Минфине отмечают, что заработная плата госслужащих также включает единовременные выплаты, в частности, компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и т. п. Поэтому месячные показатели средней заработной платы могут колебаться.

Также мы писали, что результаты исследования компании GRC.UA свидетельствуют о том, что доходы украинцев существенно снизились с начала войны. Если летом 2022 года тех, кому ежемесячно не хватало денег до зарплаты, было 36%, то сейчас постоянную нехватку денег испытывают 73% украинцев. Примечательно, что лишь 3% граждан никогда или практически никогда не сталкиваются с финансовыми трудностями. Хотя большинство украинских компаний заявляют о стремлении удержать зарплаты своих сотрудников на конкурентоспособном уровне, общей тенденцией последнего года стало не повышение, а замораживание уровня оплаты. Более того, сокращение зарплаты затронуло 15% украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: