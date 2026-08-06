В Польше анонсировали планы массовой депортации украинцев, – СМИ

Популярная польская партия "ПиС", у которой высокие шансы на победу на предстоящих выборах, намерена выслать из страны безработных украинских мужчин.

Правопопулистская партия "Право и справедливость" (ПиС), являющаяся одной из самых влиятельных политических сил в Польше, объявила о грандиозных планах по депортации украинских мужчин. Об этом сообщает Interia со ссылкой на вице-президента партии Тобиаша Бохенского.

Партия подготовила законопроект, который предлагает депортировать из страны всех украинских мужчин мобилизационного возраста, не имеющих легальной работы.

Кроме того, законопроект предусматривает создание центров депортации, что, по замыслу, должно упростить весь процесс.

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Как пишет Interia, в 2025 году Министерство семьи, труда и социальной политики сообщало, что в целом в Польше зарегистрировано чуть более 11 тысяч безработных украинцев. Тогда министерство не уточняло, какую долю в этом числе составляют мужчины, но оценки экспертов свидетельствуют, что львиная доля – это женщины.

Однако в "Право и справедливость" убеждены, что реальное количество безработных украинских мужчин значительно больше, поскольку мало кто из них на самом деле зарегистрировался в центре занятости.

Показательно, что свои предложения польские правые объясняют весьма цинично.

"Для того чтобы Центральная и Восточная Европа были безопасными и свободными, Украина должна победить. Поэтому одним из первых и важнейших решений правительства станет депортация мужчин-украинцев призывного возраста, которые не работают легально в Польше. У них будет возможность сражаться за свою родину, чтобы ужасы этой войны могли быстро закончиться", – сказал Тобиаш Бохенский.

Другие предложения "Право и справедливость"

Как писал УНИАН, в июле лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что ПиС будет блокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не откажется от героизации ОУН и УПА.

В письме к членам партии он признал поддержку Украины во время войны, но резко раскритиковал решение Зеленского присвоить воинской части имя "героев УПА". Качиньский подчеркнул, что в случае победы ПиС на выборах партия задействует все средства, чтобы остановить интеграцию Украины в ЕС на нынешних условиях.

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