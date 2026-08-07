'Они нужны нам самим': Трамп отреагировал на просьбу Зеленского предоставить ракеты для системы Patriot

Президент США заявил, что Джо Байден предоставил Украине боеприпасов на сумму 300 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении дальнобойных ракет, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

В частности, один из журналистов отметил, что, по словам Зеленского, Украина остро нуждается в ракетах для Patriot.

"Нам самим нужны ракеты. Байден передал Украине боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я уходил, наши склады были полны, а теперь мы их пополняем", – заявил Трамп.

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Глава Белого дома также прокомментировал усиление российских атак на гражданские объекты в Украине:

"Послушайте, мы к этому не причастны. Нас разделяет океан. Но мне неприятно видеть, как гибнут молодые люди".

В то же время Трамп отметил, что у США есть запасы боеприпасов по всему миру, и если они понадобятся, то "мы их возьмем".

Кроме того, он добавил, что у США есть "определенные виды боеприпасов, обладающие большой мощностью и запасы которых неограниченны".

"Есть и другие виды, запасы которых несколько ограничены, но мы получаем их ежедневно", – добавил он.

Запасы ракет в США

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным The Washington Post, между президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Питом Хэгсетом произошла острая перепалка из-за дефицита ракет. Издание отмечает, что из-за этого ограничиваются военные возможности США в войне с Ираном. Источники, знакомые с ходом беседы, сообщают, что конфликт произошел в минувшую пятницу во время заседания Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде. Трамп был убежден, что проблема с запасами боеприпасов уже решена, поэтому потребовал от Хэгсета объяснить, почему ситуация оказалась гораздо хуже.

Также мы писали, что, по данным FT, во время встречи в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении сотен дополнительных ракет для системы ПВО Patriot. Он объяснил это решение дефицитом этих ракет на складах США. Кроме того, Трамп отметил, что Вашингтон сам нуждается в боеприпасах для защиты американских баз на фоне войны на Ближнем Востоке. Кроме того, США до сих пор колеблются и в вопросе передачи Украине технологий по производству этих боеприпасов. Издание отметило, что если во время саммита НАТО в Турции Трамп заверил Зеленского, что Вашингтон позволит Украине производить эти ракеты, то впоследствии он уже не был столь категоричен.

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