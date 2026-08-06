В Украине появится новый праздник: что будут отмечать 8 августа

Этот указ Зеленского вступает в силу со дня его публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно обвинил партнеров в "ужасных жертвах" после удара по Киеву, учредил в Украине День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины, который будет отмечаться ежегодно 8 августа. Об этом говорится в соответствующем указе президента №713/2026, опубликованном на сайте главы государства.

В указе отмечается, что этот праздник учреждается в честь мужества и героизма воинов Войск связи и кибербезопасности ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью развития воинских традиций.

Важно, что указ главы государства, датированный 6 августа, вступает в силу со дня его публикации. Параллельно предполагается признать утратившим силу указ президента от 1 февраля 2000 года № 154/2000 "О Дне войск связи".

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День Сил беспилотных систем ВСУ

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленскийпостановил ежегодно 11 июня отмечать День Сил беспилотных систем ВСУ.

Соответствующий указ он подписал с учетом роли Сил беспилотных систем ВСУ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и с целью зарождения новых военных традиций.

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