Новых солдат из Северной Кореи Россия может бросить на штурмы: эксперт назвал направление

У России и КНДР остался "приятный привкус" после прошлого использования северокорейской пехоты против Украины.

Россия действительно может задействовать пехотные войска из Северной Кореи для штурма украинской территории.

Такое предположение высказал Иван Ступак, военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах, комментируя появление видео, на котором северокорейские военные проводят совместные учения с россиянами.

"У России и Северной Кореи остался привкус успеха. В 2024 году Северная Корея очень удачно им помогла, отправив свой спецназ. Мы сначала его недооценили. Но они действительно оказались мотивированными, в плен не сдавались. Действительно доставили нам хлопот и даже научились сбивать наши дроны, применив стратегию: один отвлекает, двое стреляют. Все это привело к тому, что РФ и КНДР начали считать такое сотрудничество позитивным и, соответственно, возможным для продолжения", – сказал Ступак в комментарии УНИАН.

Видео дня

Он добавил, что, скорее всего, РФ снова пообещала что-то Северной Корее за отправку Пхеньяном дополнительной партии своих спецназовцев. Эксперт отметил, что после активных боев в Курской области РФ не задействовала северокорейских военных в пехотных штурмах против Украины.

"В качестве варианта они могут стать тем острием копья, которое будет продвигаться в Черниговскую область. Что касается Черниговской области – существует угроза оккупации 100–200 кв. км и создания напряженности. В качестве варианта они могут появиться там. Но наши военные за эти два года тоже набили руку в стратегии использования дронов. Поэтому сейчас легкой прогулки для северокорейских солдат не будет. Ведь только украинских дронов ежедневно, FPV-дронов, поднимается в воздух почти 6 тыс. Поэтому та стратегия, как они сбивали эти дроны, уже не сработает", – отметил Ступак.

На вопрос, можно ли будет увидеть северокорейских солдат на других участках фронта, Ступак ответил:

"С точки зрения российского командования, их можно было бы задействовать в Черниговской области. Возможно, немного в Сумской или Харьковской области. Но бросать в штурмы где-то в Донецкой области… Российских войск на территории Украины сейчас 720 тыс. Мне кажется, что целесообразнее было бы использовать их где-то на новом направлении. Но, конечно, все зависит от российского командования – как они там себе нафантазируют".

Комментируя само видео, на котором видно, как северокорейские солдаты находятся вместе с россиянами, эксперт отметил место съемки:

"Они стоят в блиндаже, непонятно, в каком регионе и в какое время это было снято. Но есть предчувствие, что если они стоят в блиндаже, то это вряд ли спокойный регион. То есть это не Владивосток, не Магадан, а что-то максимально близкое к линии разграничения. Возможно, это 100–20 километров, где все равно нужно находиться с соблюдением мер безопасности".

Сотрудничество между РФ и КНДР: другие важные новости

Ранее журналисты Reuters сообщали, что Северная Корея развернула в России свою ракетную часть. По данным издания, она может быть оснащена 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками, которые будут использованы для нанесения ударов по Украине.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, такое сотрудничество будет выгодным как для РФ, так и для КНДР. Поскольку Северная Корея сможет проводить полевые испытания и получать обратную связь для совершенствования собственных средств поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: