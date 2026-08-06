Новых солдат из Северной Кореи Россия может бросить на штурмы: эксперт назвал направление

Россия действительно может задействовать пехотные войска из Северной Кореи для штурма украинской территории.
Такое предположение высказал Иван Ступак, военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах, комментируя появление видео, на котором северокорейские военные проводят совместные учения с россиянами.
"У России и Северной Кореи остался привкус успеха. В 2024 году Северная Корея очень удачно им помогла, отправив свой спецназ. Мы сначала его недооценили. Но они действительно оказались мотивированными, в плен не сдавались. Действительно доставили нам хлопот и даже научились сбивать наши дроны, применив стратегию: один отвлекает, двое стреляют. Все это привело к тому, что РФ и КНДР начали считать такое сотрудничество позитивным и, соответственно, возможным для продолжения", – сказал Ступак в комментарии УНИАН.
Он добавил, что, скорее всего, РФ снова пообещала что-то Северной Корее за отправку Пхеньяном дополнительной партии своих спецназовцев. Эксперт отметил, что после активных боев в Курской области РФ не задействовала северокорейских военных в пехотных штурмах против Украины.
"В качестве варианта они могут стать тем острием копья, которое будет продвигаться в Черниговскую область. Что касается Черниговской области – существует угроза оккупации 100–200 кв. км и создания напряженности. В качестве варианта они могут появиться там. Но наши военные за эти два года тоже набили руку в стратегии использования дронов. Поэтому сейчас легкой прогулки для северокорейских солдат не будет. Ведь только украинских дронов ежедневно, FPV-дронов, поднимается в воздух почти 6 тыс. Поэтому та стратегия, как они сбивали эти дроны, уже не сработает", – отметил Ступак.
На вопрос, можно ли будет увидеть северокорейских солдат на других участках фронта, Ступак ответил:
"С точки зрения российского командования, их можно было бы задействовать в Черниговской области. Возможно, немного в Сумской или Харьковской области. Но бросать в штурмы где-то в Донецкой области… Российских войск на территории Украины сейчас 720 тыс. Мне кажется, что целесообразнее было бы использовать их где-то на новом направлении. Но, конечно, все зависит от российского командования – как они там себе нафантазируют".
Комментируя само видео, на котором видно, как северокорейские солдаты находятся вместе с россиянами, эксперт отметил место съемки:
"Они стоят в блиндаже, непонятно, в каком регионе и в какое время это было снято. Но есть предчувствие, что если они стоят в блиндаже, то это вряд ли спокойный регион. То есть это не Владивосток, не Магадан, а что-то максимально близкое к линии разграничения. Возможно, это 100–20 километров, где все равно нужно находиться с соблюдением мер безопасности".
Сотрудничество между РФ и КНДР: другие важные новости
Ранее журналисты Reuters сообщали, что Северная Корея развернула в России свою ракетную часть. По данным издания, она может быть оснащена 120 баллистическими ракетами и шестью пусковыми установками, которые будут использованы для нанесения ударов по Украине.
По мнению аналитиков из Института изучения войны, такое сотрудничество будет выгодным как для РФ, так и для КНДР. Поскольку Северная Корея сможет проводить полевые испытания и получать обратную связь для совершенствования собственных средств поражения.