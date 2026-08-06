Запад проигнорировал просьбу Киева о срочных поставках зенитных ракет, – NYT

Из-за "маленькой победоносной войны" Трампа в Иране мировые запасы зенитных ракет резко сократились.

Россия усиливает ракетные удары по Украине, однако призывы Киева к западным партнерам о предоставлении дополнительных средств противовоздушной обороны все реже приносят результат. Об этом пишет The New York Times.

Авторы публикации отмечают, что в предыдущие годы дипломатическое давление президента Владимира Зеленского помогло Украине получить американские системы Patriot и другие средства ПВО. Однако сейчас союзники все осторожнее относятся к передаче ракет-перехватчиков.

Издание отмечает, что ситуация изменилась из-за новых геополитических обстоятельств. Западные страны неохотно расстаются с ракетами, которые могут понадобиться им самим, особенно на фоне конфликтов сразу в нескольких регионах мира, в частности на Ближнем Востоке. К тому же даже в случае увеличения поставок они не смогли бы полностью удовлетворить потребности Украины, ведь Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем Запад выпускает современные перехватчики.

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По подсчётам The New York Times на основе данных Воздушных сил Украины, с начала года Россия выпустила по Украине 650 баллистических ракет. Это больше, чем американская компания Lockheed Martin произвела ракет-перехватчиков PAC-3 в целом за весь прошлый год.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал нынешний момент самым опасным с начала полномасштабной войны.

"Сегодня ситуация более критическая, чем в любой момент с начала войны. Сегодня Киев подвергается массированным ударам несколько раз в неделю, и мы не можем сбить ни одной ракеты", – сказал он.

Несмотря на трудности, Киев продолжает искать пути укрепления противовоздушной обороны. Речь идет как о программе НАТО по закупке американского оружия за европейские средства, так и о переговорах относительно лицензии на производство Patriot в Украине и разработке собственной системы противоракетной обороны совместно с европейскими партнерами.

В то же время, отмечает издание, все эти проекты требуют времени, тогда как Украина уже сейчас остро нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты критически важной инфраструктуры в преддверии нового зимнего периода российских атак.

Дефицит зенитных ракет в Украине

Как писало УНИАН, в ночь на 5 августа Россия совершила массированную атаку, выпустив 28 ракет и более сотни дронов. Президент Зеленский пояснил, что Украина не смогла перехватить ни одной ракеты из-за резкого сокращения поставок систем Patriot от партнеров, и призвал к принятию политических решений относительно их поставки и производства.

В ответ Европейская комиссия заявила, что уже выделила Украине 8,5 млрд евро на оборонные нужды из кредита объемом 90 млрд и продолжает работу над его реализацией. Пресс-секретарь Балаж Уйвари подчеркнул, что именно Украина определяет свои потребности, подает перечень запросов, а ЕС их изучает и финансирует – в частности, истребители, ракеты и дроны. Он подчеркнул, что обмен информацией продолжается непрерывно, запросы рассматриваются в срочном порядке, а Еврокомиссия работает "днем и ночью", чтобы обеспечить прогресс.

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