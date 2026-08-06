В Польше заговорили о возможности перехвата российских ракет над Украиной, - PAP

По словам вице-премьера, у украинцев есть "оперативная система обратной связи о том, что работает на поле боя, а что нет".

Вопрос о том, не было бы ли эффективнее перехватывать российские ракеты еще над Украиной, а не ждать возможного приближения к Польше, требует серьезного обсуждения и не должен становиться заложником внутриполитической борьбы. Такое мнение высказал вице-премьер, глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет PAP.

Его спросили о высказываниях бывшего премьер-министра, лидера партии "Развитие плюс" Матеуша Моравецкого, который недавно заявил, что не дает согласия на передачу Украине очередных ракет для батарей Patriot и что "возможно" следует распустить Польскую оружейную группу (PGZ).

Сикорский отметил, что "на Киев в течение нескольких дней подряд летят баллистические ракеты, от которых пока нет защиты", и "убивают людей в всё большем количестве".

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"Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, - это тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества", - заявил он.

Говоря о вопросе PGZ, вице-премьер признал, что крупнейшие оборонные компании мира - такие как Boeing, Raytheon или Lockheed Martin - являются частными предприятиями.

"В принципе, Моравецкий прав в том, что можно быть частной оборонной компанией и при этом действовать на благо обороны страны", - сказал Сикорский.

Он отметил, что в Украине ракеты дальнего действия, а также дроны ближнего и дальнего действия в основном производятся частным сектором. По его словам, у украинцев есть "быстрая система обратной связи о том, что работает на поле боя, а что нет". Глава МИД добавил:

"Я бы хотел, чтобы так было и в Польше - чтобы существовала такая богатая, конкурентоспособная сеть частных компаний, которые предоставляют армии самое лучшее и постоянно модернизируют её. Это вопрос, который подлежит обсуждению, и здесь я даже в определенной степени согласился бы с Моравецким".

Российские ракеты в Польше

Недавно после взрыва российской крылатой ракеты Х-101 вблизи поселка Тарнава-Колония Люблинского воеводства в Польше все же задались вопросом, чего не хватило для ее перехвата. В тот момент Польша задействовала в воздухе тот же набор средств, что и Военно-воздушные силы Украины.

О ходе событий рассказал оперативный командующий вооруженными силами Польши Иренеуш Новак, который сообщил, что из-за прогнозируемой угрозы на фоне масштабной комбинированной дальнобойной атаки РФ по Украине, в воздух были подняты два F-16 с авиабазы в Ласке, а впоследствии - ещё два МиГ-29 с авиабазы в Мальборке.

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