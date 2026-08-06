Ученые нашли отпечатки пальцев на керамике возрастом 8000 лет: что их удивило

Археологи идентифицировали отпечатки, принадлежащие нескольким членам общины, включая взрослых мужчин, взрослых женщин и детей до 11 лет.

Археологи обнаружили отпечатки пальцев, сохранившиеся на керамике и глиняных изделиях возрастом 8000 лет, в кургане Улучак на западе Турции, где сказочный поселок с замками превратился в город-призрак. Об этом пишет Daily Galaxy.

Находка, расположенная в районе Кемальпаша провинции Измир, позволила получить важные сведения о том, как ранние общины начали более организованно производить керамику.

Отмечается, чт мастерская датируется периодом между 6000 и 5840 годами до нашей эры и была обнаружена внутри шестикомнатного комплекса зданий, содержащего инструменты, незаконченную керамику, пигменты и другие материалы, связанные с этим ремеслом. Раскопки проводятся с 2009 года профессором Озлем Чевик из Университета Тракии.

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По его словам, отпечатки пальцев являются одними из первых четких свидетельств того, что изготовление керамики осуществлялось квалифицированными мастерами, работавшими в отдельной мастерской, а не только в жилых помещениях.

Отпечатки пальцев, оставленные древними гончарами

Среди наиболее примечательных открытий в кургане Улучак - отпечатки пальцев, оставленные на глине более 8000 лет назад. Они были обнаружены на глиняных заготовках, подготовленных перед превращением в керамические сосуды, что запечатлело редкий момент взаимодействия древних людей с материалами, с которыми они работали.

Ученые идентифицировали отпечатки, принадлежащие нескольким членам общины, включая взрослых мужчин, взрослых женщин и детей до 11 лет. Как объяснил профессор Чевик, это открытие предполагает, что раннее производство керамики не ограничивалось какой-либо конкретной группой в поселении. Вместо этого, люди разного возраста и пола могли участвовать в подготовке глины перед тем, как она принимала форму готовых предметов.

Важно, что изучение этих древних отпечатков пальцев остается сложной задачей, поскольку условия окружающей среды на протяжении тысяч лет могут повредить или стереть части отпечатков. В некоторых случаях сохраняются лишь фрагменты оригинальных отпечатков, что затрудняет детальный анализ.

Чевик объяснил, что современные методы визуализации могут помочь исследователям изучить лучше сохранившиеся образцы и определить форму и детали отпечатков пальцев. Однако качество результатов зависит от того, как был первоначально сделан отпечаток:

"Это зависит от степени сохранности отпечатков пальцев. Если человек, оставивший эти отпечатки, не шевелил пальцем при этом или не нажимал пальцем точно на одно и то же место дважды, его отпечатки пальцев можно было бы довольно легко и точно запечатлеть с помощью хорошей камеры".

Мастерская, изменившая представление о ранней керамике

Отмечается, что открытие в Улучак-Хёюке предоставляет новые свидетельства о том, как развивалось производство керамики в западной Анатолии. Мастерская была обнаружена внутри шестикомнатного комплекса зданий, содержащего незаконченную керамику, инструменты, пигменты и другие материалы, связанные с производством керамики.

"Соответственно, обнаруженная в Улучак-Хёюке гончарная мастерская, датируемая 6000-5840 гг. до н.э., представляет собой первое четкое свидетельство того, что изготовление керамики, возможно, осуществлялось группой искусных гончаров в отдельной зоне, не связанной с жилыми зданиями", - сказал Чевик.

Сообщается, это открытие меняет понимание исследователями того, как ранние общины организовывали специализированное производство. Наличие специализированной мастерской предполагает, что некоторые ремесленники могли обладать углубленными знаниями в области подготовки глины, техники формования и методов декорирования.

Древние инструменты раскрывают забытые техники

Обнаруженные в мастерской предметы показывают, что производство керамики включало в себя несколько этапов и требовало практического опыта. Исследователи обнаружили комки красного пигмента, возможно, гематита, использовавшегося для украшения керамики, а также точильные камни для приготовления пигментов, костяные шпатели для сглаживания поверхностей, полировальные камни и незаконченные сосуды, изготовленные методом спиральной лепки.

Важно, что эти открытия позволяют заглянуть в технический процесс создания ранней керамики. Прежде чем стать готовыми изделиями, глину необходимо было подготовить, сформировать, отшлифовать и украсить, используя сочетание инструментов и специальных навыков.

Профессор Чевик объяснил, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять точные различия между домашним производством керамики и производством в мастерских. Ученые продолжают изучать такие факторы, как методы подготовки глины, техники формования и уровень квалификации. Он добавил:

"Однако нам необходим дальнейший анализ, чтобы понять, в чем заключается технологическая разница в гончарном деле между домашним и мастерским уровнями. Разница обусловлена ​​технологиями подготовки или формовки ткани, уровнем мастерства и так далее".

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