Атакованный в Лейпциге самолет 'Антонова' перевозил боеприпасы, - СМИ

Если бы атака не сорвалась, посреди аэропорта мог бы произойти взрыв, гораздо более мощный, чем от самого дрона.

Во вторник вечером в аэропорту Лейпцига был обнаружен беспилотник с прикрепленным к нему взрывным устройством. Украинский самолет, который, вероятно, был целью дрона, перевозил боеприпасы. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на конфиденциальный отчет полиции.

Согласно документу, один из грузовых самолетов марки "Антонов", рядом с которым был найден снаряженный взрывчаткой дрон, был загружен военными боеприпасами, которые незадолго до этого были перевезены из Франции в Лейпциг и должны были быть переправлены дальше.

По данным немецких следователей, сотрудники аэропорта заметили дрон в 23:42 вечера во вторник, когда он завис между двумя грузовыми самолетами, принадлежащими украинской государственной авиакомпании "Авиалинии Антонова".

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Согласно официальному сообщению, "произошел контакт между дроном и сотрудником". После этого дрон оказался на земле.

По данным BILD, сотрудник аэропорта схватил дрон руками, когда тот низко висел над землей, и опустил его на землю. При этом мужчина не знал, что держит в руках взрывное устройство.

При этом сообщается, что аэропорт Лейпцига имеет собственную систему защиты от дронов, которая, впрочем, оказалась полностью беспомощной и не смогла даже обнаружить беспилотник.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предположил, что дрон был специально модифицирован, чтобы обходить такие системы защиты.

Как пишет немецкая газета, до сих пор остается неясным, кто именно несет ответственность за неудачную попытку диверсии.

В настоящее время расследование продолжается. Сообщается, что заряд взрывчатки в дроне был "размером с кулак". Многочисленные тесты вещества показали, что это, вероятно, семтекс – взрывчатка, которая используется как военными, так и промышленностью.

Как пишет BILD со ссылкой на источники в органах безопасности, найденный дрон был не единственным. Во время захода на посадку в аэропорту Лейпцига другой самолет столкнулся с неизвестным объектом, вероятно, другим дроном. Но поскольку аэропорт срочно закрыли из-за обнаружения первого дрона, самолету пришлось прервать заход на посадку и уйти на второй круг, после чего он приземлился в Ганновере. Там были обнаружены незначительные повреждения. Теперь полиция ищет обломки второго объекта.

Российские диверсии в Европе

Как писал УНИАН, Россия переходит к новой стратегии диверсий в Европе. Вместо использования одноразовых агентов государство-агрессор начало создавать профессиональные диверсионные сети. Для этого привлекаются бывшие военные наемники и организованная преступность.

Также мы сообщали, что спутники РФ начали стаями преследовать аппараты НАТО на орбите. Эксперты считают, что эти действия были преднамеренными и могли представлять собой испытание технологий некинетического воздействия – перехват сигналов или создание помех.

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