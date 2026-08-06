Налоговая передаст Минобороны данные о мужчинах возрастом 18-60 лет: решение правительства

Передача данных должна состояться в течение 90 дней.

Кабинет министров поручил Государственной налоговой службе передать в Министерство обороны данные о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации информации в реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении правительства № 981.

Согласно документу, Государственная налоговая служба должна в течение 90 календарных дней передать Минобороны сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, информация о которых должна содержаться в реестре "Оберег". Это делается для актуализации данных воинского учета.

Также правительство обязало Минобороны обеспечить работу программных интерфейсов для обмена информацией с другими государственными реестрами и базами данных.

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Отдельно документ предусматривает, что после создания технической возможности Минобороны совместно с Офисом Генерального прокурора определят порядок получения в электронном виде информации об уголовных производствах в отношении призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, в течение шести месяцев должно быть налажено электронное взаимодействие между Реестром и системами Министерства иностранных дел. Это позволит украинским консульствам проверять подлинность военно-учетных документов при оказании консульских услуг.

В то же время Кабмин подчеркнул, что доступ к информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, останется ограниченным.

Военно-учетные данные – другие новости

Напомним, что украинские консульства за рубежом не смогут оказывать услуги военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет без представления ими военно-учетных документов.

Ранее УНИАН писал, что если военнообязанный переходит с одного места работы, дающего отсрочку от мобилизации, на другое место работы, также дающее отсрочку, то лично сообщать об этом в ТЦК не обязательно.

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